Противники территориальных уступок Азербайджану задержаны в армянском селе

24 марта 2024, 14:00

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Полицейские задержали в селе Воскепар 23 членов общины "Боевое братство", выступающих против передачи Азербайджану приграничных территорий Армении.

Как писал "Кавказский узел", 22 марта стало известно, что жители села Воскепар Тавушской области начали сбор подписей с призывом к властям Армении не допустить передачи приграничных территорий Азербайджану.

19 марта премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил на встрече с жителями граничащей с Азербайджаном Тавушской области, что демаркация границы и компромисс по вопросам ряда сел необходим, чтобы не допустить военного столкновения с Баку. По словам главы областной администрации Нвера Бегларяна, что жители сел Воскепар, Баганис и Воскеван, а также города Ноемберяна заявили, что готовы перекрыть дороги и организовать самооборону, если населенные пункты региона будут переданы Азербайджану. 22 марта жители Ноемберяна и прилегающих приграничных сел заявили, что при необходимости готовы защищать свои дома.

Силовики задержали членов общины "Боевое братство", которые выступают против против передачи территорий Азербайджану и планировали поездку в приграничное село Воскепар, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" член общины.

Члены "Боевого братства" должны были сегодня рано утром выехать из Еревана и других населенных пунктов и собраться в селе Воскепар для поддержки местных жителей.

По словам члена "Боевого братства" Армана Петросяна, ранее члены общины построили полигон на одном из участков близ села и "поднимали уровень подготовки местных жителей для сопротивления противнику в случае надобности".

"Но мы знаем, какое решение приняло политическое руководство Армении, исходя из политической ситуации в регионе, и "Боевое братство" категорически не согласно с этим решением", - отметил в прямом эфире на странице общины в Facebook* Петросян, слова которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Петросян добавил, что местные жители также не согласны с решением премьера, поэтому члены общины решили приехать и поддержать их. Но доехать до Воскепара, по его словам, им удалось только потому, что они ехали другой дорогой и на других машинах.

После выступления Армана Петросяна тоже задержали и доставили в полицейский участок, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" член общины.

Задержаны 23 человека, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" начальник отдела по связям со СМИ и общественностью полиции Армении Зарзанд Габриелян. "Все они подозреваются в незаконном ношении и хранении оружия и были подвергнуты приводу в разные полицейские территориальные участки", - сказал он.

Община "Боевое братство" распространила заявление, в котором отмечается, что "нынешнее правительство Армении не ограничится одними арестами". "Репрессии и политические преследования "Боевого братства" будут продолжаться. Но лишения неизбежны в борьбе за суверенитет Республики Армения и самооборону армянского народа", - говорится в заявлении, которое перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Авторы заявления добавили, что "осознают безальтернативность борьбы и, соответственно, готовы к любому развитию". "Вы делайте свое дело, а мы - свое. У нас нет сомнений в успехе нашего дела", - говорится в публикации.

Напомним, Азербайджан требует от Армении немедленно освободить четыре села в районе линии соприкосновения и ставит вопрос по еще четырем эксклавным селам. Никол Пашинян готов отдать четыре села до начала процесса делимитации границ, но заявляет о 31 армянском селе, находящемся под азербайджанским контролем. "Кавказский узел" в справке "Села раздора: какие территории оспаривают Армения и Азербайджан" рассказывает, на какие территории претендуют эти страны.

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