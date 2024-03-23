Траур объявлен в России после теракта в Красногорске

23 марта 2024, 16:04

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Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура в связи с терактом в "Крокус Сити Холле".

Как писал "Кавказский узел", Владимир Путин сегодня выступил с обращением к гражданам России в связи с терактом в "Крокус Сити Холле". На границе Украины было подготовлено "окно" для перехода тех, кто совершил теракт, заявил он.

Сегодня ФСБ отчиталась о задержании 11 подозреваемых в причастности к теракту. Четверо из них были задержаны в Брянской области при попытке скрыться в сторону границы с Украиной, у них были контакты на украинской стороны, заявило ведомство.

Владимир Путин в обращении к гражданам России объявил 24 марта днем общенационального траура после теракта в "Крокус сити холле", сообщает сегодня ТАСС. "24 марта объявляю днем общенационального траура", - приводит слова Путина агентство.

Напомним, вечером 22 марта вооруженные люди ворвались в концертный зал "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске и открыли стрельбу. ФСБ квалифицировала случившееся как теракт. В результате теракта погибли 115 человек, сообщил сегодня Следком.

После теракта власти регионов Северного Кавказа отчитались об усилении мер безопасности. В частности, отменены развлекательные и массовые мероприятия.

Теракт в Красногорске стал одним из крупнейших за 30 лет в московском регионе. С 1999 года до событий в "Крокус Сити Холле" там произошло пять терактов, в которых погибли более 40 человек. Самое большое число погибших, 130 человек, числится за захватом Театрального центра на Дубровке.

"Кавказский узел" ведет обновляемую хронику террористических актов, совершенных на территории России с 1999 года. Новости по этой теме публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Теракты в Москве и на Кавказе".

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