21 марта 2024, 20:34

Пять бойцов из Дагестана убиты в военной операции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Шамил Казиев, Руслан Хизриев, Замир Гаджиалиев, Амрин Ахмедов и Рафик Исрафилов убиты в зоне военной операции, сообщила администрация Табасаранского района. С начала военной операции на Украине власти официально признали убитыми как минимум 788 военных из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", Эсболат Ханакаев стал 783-м военным из Дагестана, чью гибель на Украине подтвердили власти.

Младший сержант Шамил Казиев из села Хучни и старший сержант Руслан Хизриев из села Цухты убиты в военной операции на Украине, сообщила 16 марта в своем Telegram-канале администрация Табасаранского района, отчитываясь о передаче их родным орденов Мужества.

Ранее районные власти, также сообщая о передаче родным погибших орденов Мужества, информировали о гибели Замира Гаджиалиева, который отправился на военную операцию добровольцем.

В декабре 2023 года районная администрация в своем Telegram-канале сообщила об открытии мемориальных досок контрактнику Амрину Ахмедову, погибшему 14 сентября 2023 года, и старшему сержанту внутренних войск Росгвардии Рафику Исрафилову.

Таким образом, официально подтверждена смерть в военной операции не менее 788 бойцов из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Офицер из Каспийска убит в зоне СВО", "Боец из Махачкалы убит в зоне СВО", "Уроженец Чародинского района убит на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

21 марта 2024, 21:27

21 марта 2024, 19:51

  • Агентство по делам религий Грузии исключило реституцию армянских храмов

    Епархия Армянской апостольской церкви в Грузии обращалась в государственные органы с просьбой передать ей 68 армянских церквей, которые числятся на балансе министерства экономики и устойчивого развития, в частности, находящийся в плохом состоянии храм Кармир Аветаран в Тбилиси, но не получила одобрения. Агентство по делам религий указало, что Грузия не несет ответственности за отъем зданий у религиозных общин в советское время.

21 марта 2024, 18:56

21 марта 2024, 18:11

21 марта 2024, 17:26

  • Азербайджанский оппозиционер объявил голодовку в заключении

    Активист партии Народного фронта Азербайджана Ниямеддин Ахмедов объявил голодовку, он добивается отмены запретов на встречи с родными и получение передач, сообщили его однопартийцы. Пенитенциарная служба Азербайджана назвала недостоверной информацию о нарушении прав Ахмедова в колонии.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи