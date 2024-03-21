Пять бойцов из Дагестана убиты в военной операции

21 марта 2024, 20:34

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Шамил Казиев, Руслан Хизриев, Замир Гаджиалиев, Амрин Ахмедов и Рафик Исрафилов убиты в зоне военной операции, сообщила администрация Табасаранского района. С начала военной операции на Украине власти официально признали убитыми как минимум 788 военных из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", Эсболат Ханакаев стал 783-м военным из Дагестана, чью гибель на Украине подтвердили власти.

Младший сержант Шамил Казиев из села Хучни и старший сержант Руслан Хизриев из села Цухты убиты в военной операции на Украине, сообщила 16 марта в своем Telegram-канале администрация Табасаранского района, отчитываясь о передаче их родным орденов Мужества.

Ранее районные власти, также сообщая о передаче родным погибших орденов Мужества, информировали о гибели Замира Гаджиалиева, который отправился на военную операцию добровольцем.

В декабре 2023 года районная администрация в своем Telegram-канале сообщила об открытии мемориальных досок контрактнику Амрину Ахмедову, погибшему 14 сентября 2023 года, и старшему сержанту внутренних войск Росгвардии Рафику Исрафилову.

Таким образом, официально подтверждена смерть в военной операции не менее 788 бойцов из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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