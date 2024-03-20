Контрактник из Дагестана убит в военной операции

20 марта 2024, 13:13

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Военнослужащий Эсболат Ханакаев убит в военной операции на Украине, сообщил глава Бабаюртовского района. С начала военной операции подтверждена смерть в ней не менее 783 бойцов из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", Камалдин Амангулов убит в ходе боев за Авдеевку, сообщил 19 марта глава Бабаюртовского района. Таким образом, была официально подтверждена смерть в военной операции не менее 782 бойцов из Дагестана.

В военной операции на Украины погиб 47-летний военнослужащий из села Тамазатюбе Эсболат Ханакаев, сообщил 17 марта в своем телеграм-канале глава Бабаюртовского района Даниял Исламов.

Эсболат Ханакаев в 2022 году подписал контракт с Минобороны и уехал в зону военной операции. Он погиб в конце ноября 2023 года. У Ханакаева осталась мать, супруга и двое детей, говорится в публикации.

Таким образом, официально подтверждена смерть в военной операции не менее 783 бойцов из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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