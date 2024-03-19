19 марта 2024, 14:52
Мобилизованный из Дагестана убит на Украине
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Камалдин Амангулов убит в ходе боев за Авдеевку, сообщил глава Бабаюртовского района. С начала военной операции на Украине власти сообщили о как минимум 782 убитых там военных из Дагестана.
Как писал "Кавказский узел", Рашид Омаев и Гадис Исмаев убиты на Украине, всего власти сообщили о гибели в зоне военной операции 781 бойца из Дагестана.
Сержант Камалдин Амангулов погиб в ходе военной операции, сообщил сегодня глава Бабаюртовского района Даниял Исламов. Амангулов родом из села Геметюбе, был мобилизован в сентябре 2022 года. Сначала проходил обучение и сам обучал солдат, с декабря 2022 года находился в зоне боевых действий в ДНР. Служил командиром взвода, получил звание сержанта. Погиб в сентябре 2023 года под Авдеевкой. Амангулову было 30 лет, у него остались жена и двое детей, говорится в сообщении в Telegram-канале Исламова.
Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 782 выходцев Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в зоне боевых действий на Украине, он составлен на основании данных, озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.
Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов из других регионов, убитых в военной операции на Украине.
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Автор: "Кавказский узел"