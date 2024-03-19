19 марта 2024, 14:52

Мобилизованный из Дагестана убит на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Камалдин Амангулов убит в ходе боев за Авдеевку, сообщил глава Бабаюртовского района. С начала военной операции на Украине власти сообщили о как минимум 782 убитых там военных из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", Рашид Омаев и Гадис Исмаев убиты на Украине, всего власти сообщили о гибели  в зоне военной операции 781 бойца из Дагестана.

Сержант Камалдин Амангулов погиб в ходе военной операции, сообщил сегодня глава Бабаюртовского района Даниял Исламов. Амангулов родом из села Геметюбе, был мобилизован в сентябре 2022 года. Сначала проходил обучение и сам обучал солдат, с декабря 2022 года находился в зоне боевых действий в ДНР. Служил командиром взвода, получил звание сержанта. Погиб в сентябре 2023 года под Авдеевкой. Амангулову было 30 лет, у него остались жена и двое детей, говорится в сообщении в Telegram-канале Исламова.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 782 выходцев Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в зоне боевых действий на Украине, он составлен на основании данных, озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов из других регионов, убитых в военной операции на Украине.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России

Примечание:

"Офицер из Каспийска убит в зоне СВО", "Боец из Махачкалы убит в зоне СВО", "Уроженец Чародинского района убит на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

19 марта 2024, 15:49

19 марта 2024, 14:13

  • Суд в Баку продлил арест сотрудников Kanal-13

    Сабаильский райсуд Баку продлил на два месяца сроки содержания под стражей руководителя интернет-телевидения Kanal-13 Азиза Оруджева и сотрудника телеканала Шамо Эминова. Защита заявила, что обжалует эти судебные решения.

19 марта 2024, 13:41

19 марта 2024, 13:03

19 марта 2024, 12:17

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи