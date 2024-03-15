Два уроженца Дагестана убиты на Украине

15 марта 2024, 00:35

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Рашид Омаев и Гадис Исмаев из Кулинского района Дагестана убиты на Украине и посмертно награждены орденами. С начала российской операции на Украине власти назвали имена минимум 781 силовика из Дагестана, убитых там.

"Кавказский узел" сообщал, что Темирсултан Темилгереев стал 779-м военным из Дагестана, чья смерть на Украине была официально подтверждена властями.

Глава Кулинского района Дагестана Шамиль Рамазанов 14 марта вручил ордена Мужества родственникам двух местных военных, убитых на Украине. Рашид Омаев из села Хосрех и Гадис Исмаев из села Сукиях были награждены посмертно.

Оба силовика были убиты “в момент исполнения своего воинского долга в ходе специальной военной операции”, иные обстоятельства их смерти не раскрываются. Награду Осмаева вручили его матери, награду Исмаева - его супруге, сообщила пресс-служба муниципалитета.

Рамазанов заверил, что муниципалитет окажет "полную поддержку" родным убитых на Украине силовиков, говорится в публикации официального Telegram-канала.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 781 жителя Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов из других регионов, убитых в военной операции на Украине.

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