14 марта 2024, 17:02

Боец из Дагестана убит в военной операции

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Темирсултан Темилгереев убит в зоне военной операции, сообщила администрация Казбековского района. С начала специальной военной операции на Украине власти сообщили о 779 убитых там военных из Дагестана.

"Кавказский узел" сообщал, что Ислам Шабанов стал 778-м военным из Дагестана, о смерти которого на Украине сообщили власти.

Темирсултан Темилгереев погиб в военной операции на Украине, сообщила администрация Казбековского района. Вернувшись со срочной службы в 2013 году, он подписал контракт с Минобороны России. Когда объявили о начале СВО, Темирсултан уже не был контрактником, но решил отправиться в зону боевых действий. Погиб Темирсултан Темилгереев 14 июля 2023 года, указано в сообщении в Telegram-канале районной администрации от 28 февраля.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 779 жителей Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов из других регионов, убитых в военной операции на Украине.

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Примечание:

"Предприниматель из Новоаннинского погиб на Украине", "Контрактник из Северной Осетии погиб на Украине", "Похоронен погибший на Украине житель Дагестана".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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