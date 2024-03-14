Боец из Дагестана убит в военной операции

14 марта 2024, 17:02

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Темирсултан Темилгереев убит в зоне военной операции, сообщила администрация Казбековского района. С начала специальной военной операции на Украине власти сообщили о 779 убитых там военных из Дагестана.

"Кавказский узел" сообщал, что Ислам Шабанов стал 778-м военным из Дагестана, о смерти которого на Украине сообщили власти.

Темирсултан Темилгереев погиб в военной операции на Украине, сообщила администрация Казбековского района. Вернувшись со срочной службы в 2013 году, он подписал контракт с Минобороны России. Когда объявили о начале СВО, Темирсултан уже не был контрактником, но решил отправиться в зону боевых действий. Погиб Темирсултан Темилгереев 14 июля 2023 года, указано в сообщении в Telegram-канале районной администрации от 28 февраля.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 779 жителей Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов из других регионов, убитых в военной операции на Украине.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.