Власти Гудермесского района сообщили о более 50 убитых на Украине силовиках

21 марта 2024, 15:29

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В ходе военной операции на Украине убит 51 житель Гудермесского района, сообщили власти, отчитываясь о передаче наград их родным.

"Кавказский узел" ведет поименный список убитых в СВО силовиков, данные о которых приводятся властями разных уровней. Однако известно минимум о двух случаях в СКФО, когда власти называли число убитых, но не раскрывали их имена – в Чечне и Кабардино-Балкарии. По официальной информации, из Чечни в СВО было убито на 23 человека больше, чем следует из подсчетов на основе поименного списка "Кавказского узла". Всего известно о 175 погибших из Чечни, "Кавказскому узлу" известны имена 152 из них.

Указом главы Чечни Рамзана Кадырова званием "Герой Чеченской Республики" посмертно награжден 51 боец из Гудермесского района, сообщило сегодня агентство "Грозный информ" со ссылкой на главу района Хамзата Магомадова. Глава района сообщил, что они убиты "в зоне проведения СВО".

Магамадов вместе с начальником отдела МВД по Гудермесскому району Исхаком Чалаевым и кадием района Амиром Абдулмуслимовым передали медали и грамоты родственникам погибших. Также сотрудники администрации района установили памятные таблички на дома, где жили убитые силовики, говорится в публикации агентства. Фамилии погибших в тексте не приведены.

На сайте и в соцсетях администрации Гудермесского района и Магомадова к 15.20 мск не содержится информации о вручении наград и фамилий погибших.

На публикацию агентства обратил внимание читатель "Кавказского узла". Он подчеркнул, что эти данные свидетельствуют о том, что власти Чечни не сообщают имена всех погибших. "Получается, что из одного только района Чечни на Украине погибло более 50 бойцов. Напрашивается мысль о том, что далеко не все эти погибшие могут значиться в списках тех 175 кадыровцев, погибших на СВО", - написал он.

Отметим, что глава Чечни, в отличие от глав ряда других регионов, крайне редко сообщает данные о потерях в СВО. Более того, в феврале 2023 года Рамзан Кадыров заявил, что главы регионов не должны сообщать данные о числе погибших на Украине. Глава Чечни призвал "не комментировать потери", хотя до того и сам сообщал о гибели чеченских бойцов, в том числе о "больших потерях" в октябре 2022 года в результате лишь одного артобстрела в Херсонской области.

Неравномерность публикуемых властями данных о гибели чеченцев на Украине на фоне отчетов о крайне активном участии выходцев из республики в боях заставляет сомневаться, что официальные сведения о чеченских потерях соответствуют действительности. Кроме того, количественную оценку этих потерь затрудняет скудность данных о погибших: чеченские власти называют имена тех, кого награждают посмертно или увековечивают в родных населенных пунктах, говорится в материале "Кавказского узла" "В СВО за 2 года погибло северокавказских силовиков уже в 4 раза больше, чем в конфликте на Северном Кавказе за последние 12 лет". По подсчетам "Кавказского узла", число убитых за два года на СВО кавказских силовиков, о чьей гибели официально сообщено, составляет не менее 1692 человек, а это уже почти в четыре раза превышает результаты атак вооруженного подполья на Северном Кавказе: за 12 лет боевиками было убито не менее 483 силовиков.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.