Полиция в Ереване пресекла агитацию в очереди перед посольством

17 марта 2024, 21:41

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Армянская полиция пресекала попытки активистов развернуть плакаты в очереди на голосование в посольство, а также изымала плакаты, сообщил один из координаторов ереванской акции протеста, намеченной в день голосования на выборах президента России. Правозащитник Артур Сакунц назвал недопустимыми действия силовиков.

Как сообщал "Кавказский узел", почти километровая очередь российских граждан выстроилась сегодня перед избирательным участком в Ереване в связи с анонсом акции "Полдень против Путина". Голосование в здании посольства России проходит спокойно и без нарушений, но очереди наблюдаются и внутри здания, рассказали "Кавказскому узлу" избиратели. Время работы участка в Ереване продлено из-за очереди тех, кто хотел проголосовать.

В Армении работают пять избирательных участков для голосования на выборах президента России: два в Ереване (в посольстве и на авиабазе) и три в Гюмри (один в генконсульстве и два на российской военной базе). При этом на 12.00 17 марта оппозиционные организации анонсировали акции под лозунгом: "Полдень против Путина", направленные против политики действующих властей России. Акции планировалось провести около участков для голосования. В Ереване сегодня организаторы такой акции около российского посольства отменили ее после того, как мэрия запретила им упоминать имена кандидатов в президенты России.

О действиях армянских силовиков корреспонденту "Кавказского узла" сообщил активист из России по имени Ян, который просил не называть его фамилию в прессе. "Полиция просила сворачивать плакаты, которые разворачивали в очереди, изымала те, на которых была агитация или контрагитация", - рассказал он.

При этом его самого с плакатом: "Донатьте Ковчегу" ("Ковчег" - проект помощи российским эмигрантам, осуждающим действия России на Украине. Основатель проекта - правозащитница Анастасия Буракова. - Прим. "Кавказского узла") ни разу не трогали, в том числе у проходной в посольство, отметил активист.

"Больше никаких инцидентов не было. Тех, кто проводил экзитпол, силовики не крутили, все адекватно было, вперед пропускали с детьми, тех, кому плохо было, или кто на костылях", - рассказал россиянин.

Он также отметил, что к 21.00 еще порядка тысячи человек стояли в очереди к посольству, чтобы проголосовать. "Люди стоят с полудня. Из посольства сообщили, что голосование официально продлили до 22.00", - пояснил Ян.

По оценке активистов, в утренней очереди было около пяти тысяч человек. "Люди активно донатили "Ковчегу". Мы от своего имени раздали в очереди примерно полтонны воды и огромное количество еды, конфет, а также собирали мусор", - сказал он.

Глава Ванадзорского офиса Хельсинкской гражданской ассамблеи, правозащитник Артур Сакунц назвал недопустимыми действия армянских силовиков, которые, по его определению, действовали так, как будто подчиняются Путину.

"На каком основании силовики в ходе акции протеста у российского посольства против фарса под названием выборы изымают у россиян, скрывающихся от политических преследований и нашедших в Армении убежище, плакаты? Это не Россия, это Армения", - написал он на своей странице в Facebook*.

Это непозволительно для правительства страны, претендующей на статус кандидата в члены ЕС, считает армянский правозащитник.

С 15 по 17 марта в России проходит голосование на выборах президента. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Выборы президента–2024: Путин и три кандидата". Материалы о ходе голосования на выборах президента России "Кавказский узел" размещает на тематической странице "5-е выборы Путина".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.