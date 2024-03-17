Участники протестов в Тбилиси выступили против несменяемости власти в России

17 марта 2024, 18:17

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Россияне на акции протеста в Тбилиси, приуроченной к голосованию на выборах президента России, выступили против несменяемости власти на родине.

Как писал "Кавказский узел", сегодня около избирательного участка в армянском городе Гюмри десятки граждан России приняли участие в акции против политики российских властей.

На 12.00 17 марта оппозиционные организации анонсировали акции под лозунгом "Полдень против Путина", направленные против политики действующих властей России. Акции планировалось провести около участков для голосования. В Ереване сегодня организаторы такой акции около российского посольства отменили ее после того, как мэрия запретила им упоминать имена кандидатов в президенты России.

Сегодня на проспекте Руставели в центре Тбилиси прошла акция протеста против политики властей России, в ней приняло участие несколько десятков граждан России, переехавших в Грузию. Затем они провели шествие до площади Свободы, где снова озвучили свою позицию. Протестующие пришли на акцию с плакатами и баннерами на русском и английских языках, передал телеканал "Мтавари архи", эфир которого посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

"Внутри России не слышны голоса россиян, поэтому находящиеся за границей россияне вышли на протест, чтобы зафиксировать голоса тех, кто в России", - сказал в телесюжете один из организаторов акции Егор Куроптев.

Одна из участниц акции сообщила в эфире телеканала, что была наблюдателем на прошлых президентских выборах и ее тогда задержали.

Другая женщина сообщила, что приняла участие в акции, поскольку "хочет свободы". Еще один участник акции заявил в телесюжете, что он и другие протестующие выступают против несменяемости власти в России.

С 15 по 17 марта в России проходит голосование на выборах президента. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Выборы президента–2024: Путин и три кандидата".

Материалы о ходе голосования на выборах президента России "Кавказский узел" размещает на тематической странице "5-е выборы Путина".

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