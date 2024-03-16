Избиратели сообщили о нарушениях правил агитации в регионах СКФО

16 марта 2024, 15:50

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Портрет кандидата в президенты на избирательном участке и публикации в его поддержку замечены в Чечне после начала голосования на президентских выборах. В Ставропольском крае высокопоставленный чиновник призвал жителей голосовать за конкретного кандидата, сообщили избиратели.

Как писал "Кавказский узел", злоупотребление админресурсом и призывы голосовать за одного из кандидатов были зафиксированы в Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Ставропольском крае и Чечне до начала голосования на выборах президента

С 15 по 17 марта в России проходит голосование на выборах президента. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Выборы президента–2024: Путин и три кандидата".

В Чечне, по состоянию на 15.40 мск, зафиксировано два сообщения о возможных нарушениях на выборах, поступивших после начала голосования, указано на сайте проекта "Карта нарушений на выборах", который ведет движение "Голос"*.

Оба сообщения опубликованы от имени избирателей. Согласно одному из них, 15 марта в одном из СМИ была обнародована информация о том, что прибывшие в Чечню переселенцы из Палестины планируют голосовать за конкретного кандидата, в публикации названо его имя. "Данная публикация имеет признаки агитации, при этом статья размещена 15 марта в день голосования", - говорится в заявлении избирателя.

Около 60 беженцев из Палестины, имеющих российское гражданство, проголосовали на избирательном участке в селе Автуры Шалинского района.

В другом сообщении избирателя указано, что на стене избирательного участка висит портрет одного из кандидатов в президенты. Заявление отнесено к категории "Нарушения в оборудовании участка".

В Ставропольском крае зафиксировано одно сообщение о нарушении после начала голосования на выборах. Избиратель, автор заявления, также указал на признаки "незаконной агитации" в видеообращении, опубликованном 15 марта одним из руководителей региона. В ролике, который прикреплен к заявлению, высокопоставленный краевой чиновник сообщает, что проголосовал на выборах, и призывает жителей Ставрополья поддержать конкретного кандидата. За спиной чиновника видна вывеска избирательного участка № 56 в Ставрополе.

Сообщения о нарушениях в Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Северной Осетии, по состоянию на 15.40 мск, на сайте "Карта нарушений" не опубликованы.

Материалы о выдвижении кандидатов и голосовании на выборах президента России в 2024 году "Кавказский узел" размещает на тематической странице "5-е выборы Путина".

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