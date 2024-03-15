Сочинский активист Атаманчук попросил об удалении из списка избирателей

15 марта 2024, 18:16

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Владимир Атаманчук подал в территориальную избирательную комиссию Лазаревского района заявление с требованием удалить его данные из списка избирателей на текущих выборах и подтвердить это документально.

Как писал "Кавказский узел", с 15 по 17 марта в России проходит голосование на выборах президента. На избирательных участках Кубани в первый день голосования на выборах президента наблюдателям создают препятствия, а работодатели требуют от избирателей отчета об участии в голосовании, сообщили авторы заявлений о нарушениях.

11 ноября 2023 года следствие закрыло дело о дискредитации российских вооруженных сил в отношении сочинского активиста Владимира Атаманчука, но возбудило против него уголовное дело о клевете. Активист вину не признал. 21 января стало известно, что дело Атаманчука передано в суд. Активист назвал его сфабрикованным. Один из потерпевших подал иск, требуя от Атаманчука возместить 100 тысяч рублей как компенсацию морального ущерба.

Житель Лазаревского района Владимир Атаманчук подал в ТИК Лазаревская заявление "об исключении из списков избирателей и выдаче подтверждения о неучастии в выборах Президента РФ 15-17 марта 2024 года". Копия заявления имеется в распоряжении "Кавказского узла". Его приняла лично в 10 часов 55 мин. председатель ТИКа Лазаревское Галина Польская. Копию заявления Атаманчук направил в ТИК.

В заявлении он разъяснил причины, по которым от отзывается от голосования на выборах президента России, сославшись на статью 135 Конституции Российской Федерации, которая предусматривает порядок пересмотра основ Конституционного строя РФ.

"Право инициативы на внесение изменений в Конституцию РФ принадлежит только президенту РФ, Совету федерации, Госдуме, правительству РФ, законодательным (представительным) органам субъектов РФ, а также группам численностью не менее одной пятой членов Совета Федерации или депутатов Госдумы", - написал Атаманчук.

Он отметил, что внести поправки в Конституцию об "обнулении" сроков президенту России предложила депутат Валентина Терешкова ."Таким образом процедура инициативы внесения изменений в Конституцию РФ была нарушена и все последующие действия по легализации этой инициативы я считаю незаконными", - заявил Атаманчук, попросив в связи с этим удалить его персональные данные из списка избирателей президента России и выдать документ, подтверждающий исключение его из списков избирателей на текущих выборах.

напомним, что с 25 июня по 1 июля 2020 года в России проходило голосование по поправкам к Конституции, в том числе об обнулении президентского срока. Материалы о протестах против инициированных президентом конституционных поправок, а также новости о голосовании по поправкам в Конституцию России публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Конституция Путина". О процедуре голосования, количестве и сути поправок рассказывается в справке "Кавказского узла" "Юг России: как правят Конституцию".

Материалы о выдвижении кандидатов и голосовании на выборах президента России в 2024 году "Кавказский узел" размещает на тематической странице "5-е выборы Путина".

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