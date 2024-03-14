Кадыров отчитался об отправке группы бойцов на Украину

14 марта 2024, 10:58

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Очередная группа бойцов отправлена из Грозного в зону военной операции на Украине, отчитался глава Чечни Рамзан Кадыров.

Как информировал "Кавказский узел", власти Чечни регулярно отчитываются об отправке на Украину отрядов бойцов. 7 марта глава парламента республики Магомед Даудов сообщил, что всего из Чечни и в зону военной операции направлено 38,5 тысячи бойцов.

Из аэропорта Грозного в зону проведения специальной военной операции (СВО) на Украине отправился борт с очередной группой бойцов. Они прошли подготовку в Гудермесе в Российском университете спецназа, сообщил сегодня ночью в своем телеграм-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

"Кавказский узел" ведет поименный список погибших в СВО силовиков, данные о которых приводятся властями разных уровней. Однако известно минимум о двух случаях в СКФО, когда власти называли число убитых, но не раскрывали их имена – в Чечне и Кабардино-Балкарии.

По официальной информации, из Чечни в СВО было убито на 23 человека больше, чем следует из подсчетов на основе поименного списка "Кавказского узла". Всего известно о 175 погибших из Чечни, "Кавказскому узлу" известны имена 150 из них.

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