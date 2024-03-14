Дело Адеишвили показало разногласия между ЕС и Грузией

14 марта 2024, 07:31

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Отказ выдать бывшего генпрокурора Зураба Адеишвили показал, что некоторые страны Евросоюза не доверяют Грузии. В будущем это недоверие может обернуться кризисом в отношениях и срывом вступления Грузии в ЕС, считают опрошенные "Кавказским узлом" грузинские политологи.

Как сообщал "Кавказский узел", 10 марта власти Грузии призвали Украину выдать бывшего Генпрокурора Зураба Адеишвили, арестованного заочно. 12 марта Визит бывшего Адеишвили в Берлин и Брюссель вызвал негативную реакцию Тбилиси. Генпрокуратура Грузии обратилась к Германии и Бельгии с запросом об его аресте и экстрадиции.

21 января 2021 года суд признал бывшего генпрокурора Грузии Зураба Адеишвили организатором похищения оппозиционера Кобы Давиташвили в 2007 году и заочно приговорил его к шести годам заключения.

Прокуратура Грузии повторно обратилась к европейским странам с требованием задержания и передаче Грузии бывшего генерального прокурора Зураба Адеишвили. "Прокуратура повторно обратилась к Германии и Бельгии и важно, что у них будет зафиксировано, если на их территории повторно окажется Адеишвили, то он будет арестован и передан Грузии. В Грузии он признан виновным, рано или поздно он окажется в руках грузинского правосудия", – сказал в эфире телекомпании "Мтавари архи" председатель парламента Шалва Папуашвили, слова которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

Для властей Грузии неприемлемо то, что с Адеишвили проводят встречи там, где с грузинскими делегациями обсуждают вопросы верховенства закона справедливом государстве и правосудия, отметил он. Папуашвили выразил надежду, что после обращения прокуратуры, в этих странах Адеишвили больше не станут принимать на встречах высокого уровня.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия ждет от Германии и Бельгии, "соответствующего реагирования", независимо от того, о ком идет речь. "Это люди, осужденные за тяжелейшие преступления", – сказал он в эфире телекомпании "Имеди" Кобахидзе, слова которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

В свою очередь председатель фракции "Грузинская мечта" парламента Мамука Мдинарадзе отметил, что Грузия предприняла множество действий для получения доказательств по высоким стандартам, представила в их в Европейском суде по правам человека и победила по "всем делам". При этом страна не несет ответственность за то, что ей не передают Адеишвили.

Оппозиционные депутаты парламента обратили внимание, что европейские структуры не воспринимают решения грузинского суда. "Как бы ни обвиняла "Грузинская мечта" кого-либо – Интерпол или кого-либо еще. Ни одно государство-партнер – не рассматривает решения судов Грузии и в этом вина "Грузинской мечты", – сказала в эфире "Мтавари архи" независимый депутат Хатия Деканоидзе, слова которой перевел корреспондент "Кавказского узла".

Депутат от партии "За Грузию" Анна Бучукури отметила, что власти Грузии не могут доходчиво объяснить Германии почему Адеишвили не должен присутствовать на встречах.

"Германия – страна, с которой тесно сотрудничают, чем власти этим обоснованно гордятся, не могут доходчиво объяснить странам-партнерам – почему Адеишвили не должен сидеть на официальных встречах в Германии", – сказала в эфире "Мтавари архи" Бучукури, слова которой перевел корреспондент "Кавказского узла".

Оппозиционный депутат Теона Акубардия считает, что заявление о выдаче Адеишвили рассчитано на "внутреннюю аудиторию" для создания ожидания, что западные страны или Украина его выдадут Грузии.

В отношении Зураба Адеишвили был ранее возбужден ряд уголовных дел в связи событиями, произошедшими при правлении Михаила Саакашвили. Адеишвили осужден дважды. В 2017 году суд в Тбилиси приговорил его к пяти годам заключения по делу о банкротстве банка "Карту", а 5 марта 2020 года – заочно приговорил к полутора годам заключения за превышение полномочий по делу о закрытии телекомпании "Иберия". Адеишвили находился в розыске, но затем получил в 2012 году политическое убежище в Европе.

Адеишвили Грузии не передадут и у европейских стран есть недоверие к решениям грузинского суда, считает один из основателей "Грузинского центра стратегического анализа" Валерий Чечелашвили.

"Доказательная база недостаточно убедительна, а политическими декларациями невозможно заменить правовые и юридические документы и обоснования, как доказательства. Косвенно указывает на то, что можно считать, что решение суда предвзятое. По этой причине реакции никакой не будет, этих столицах пожмут плечами и по официальным или, может быть, неофициальным каналам доведут свою позицию", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Недоверие к решениям суда – очень тревожный симптом, так как указывает, что уровень доверия к институтам Грузии и, в том числе, к судебным решениям – низкий в европейских странах. При том, что у стран-партнеров доверие к этим институтам один из очень серьезных факторов, оказывающий влияние на прогресс наших взаимоотношений наших приближений к Евросоюзу, отметил политолог.

Вопрос передачи Зураба Адеишвили лежит в одной плоскости с евроинтеграции Грузии. В частности, вопроса открытия переговорного процесса по вступлению в Евросоюз, обратил внимание бывший депутат парламента, профессор Грузинского университета имени Ильи Чавчавадзе Давид Дарчиашвили.

"Начало переговорного процесса по членству Грузии в ЕС висит на волоске и много причин чтобы поставить вопрос: хочет ли грузинское правительство положительно проводить этот процесс и положительно ориентироваться на какой-то результат. У Евросоюза интерес, в том числе геополитический, и для спасения Грузии от окончательного привязывая к не демократическому миру, высказывает больше терпение. Характерная политика для грузинского правительства – попытка усидеть на двух стульях исчерпывает свои ресурсы – не выполняются взятые обязательства при присвоении статуса кандидата в члены ЕС", – сказал Дарчиашвили корреспонденту "Кавказского узла".

Он не исключил, что "Грузинская мечта" еще не определилась хочет ли в действительности вступления страны в Евросоюз. Также есть вероятность, что заявление о выдаче Адеишвили сделано на эмоциях, так как партия остро реагирует на все вопросы, связанные с взаимоотношениями действующих властей Украины с правительством Грузии в период президентства Михаила Саакашвили. Дарчиашвили считает, что партия действует "неадекватно".

Политическое убежище Зурабу Адеишвили предоставила Венгрия и оттуда он переехал на Украину, обратил внимание аналитик "Грузинского фонда стратегических и международных исследований" Шота Утиашвили.

"Если у "Грузинской мечты" есть какие-либо претензии, то будет лучше, если они об этом поговорят с властями Венгрии", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, по версии следствия, в ноябре 2007 года Адеишвили поручил пресекать попытки проведения акций протеста оппозиционерами. 7 ноября 2007 года лидер "Партии народа" Коба Давиташвили был арестован на рынке "Элиава". Силовики избили Давиташвили дубинками, а затем посадили в машину и доставили его в госпиталь в Гори. В больнице его еще раз избили.

После выписки из больницы, оппозиционер продолжил активную политическую деятельность, в том числе в 2013 году он баллотировался на пост президента, а до 2016 года работал в парламенте в качестве независимого депутата. В июле 2017 года у него была диагностирована болезнь Бехтерева (воспаление межпозвонковых суставов, – прим. "Кавказского узла"), Давиташвили был уверен, что болезнь у него развилась в результате избиения силовиками в ноябре 2007 года.

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