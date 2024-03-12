Генпрокуратура Грузии потребовала выдать Адеишвили из Европы

12 марта 2024, 04:20

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Визит бывшего генпрокурора Грузии Зураба Адеишвили, арестованного заочно, в Берлин и Брюссель вызвал негативную реакцию Тбилиси. Генпрокуратура обратилась к Германии и Бельгии с запросом об его аресте и экстрадиции.

Как сообщал "Кавказский узел",10 марта власти Грузии призвали Украину выдать бывшего Генпрокурора Зураба Адеишвили, арестованного заочно.

21 января 2021 года суд признал бывшего генпрокурора Грузии Зураба Адеишвили организатором похищения оппозиционера Кобы Давиташвили в 2007 году и заочно приговорил его к шести годам заключения.

Генрокуратура Грузии направила в Бельгию и Германию запросы на арест и экстрадицию Зураба Адеишвили. Запросы были направлены именно в эти страны после того, как Адеишвили в статусе советника генерального прокурора Украины появился на парламентских слушаниях в Германии, а затем совершил поездку в Брюссель.

«На основании публично распространенной информации прокуратура обратилась в компетентные органы Германии и Бельгии с целью арестовать Зураба Адеишвили и экстрадировать его в Грузию», - говорится в заявлении Генпрокуратуры Грузии, которое цитирует "Общественный вещатель".

В связи с запросами 11 марта в министерстве иностранных дел Грузии состоялась встреча с послом Европейского союза в Грузии Павлом Герчинским и послом Федеративной Республики Германия в Грузии Петером Фишером. Послы были официально уведомлены об опасениях грузинской стороны по поводу участия Зураба Адеишвили в мероприятиях, проводимых в Евросоюзе и Германии.

11 марта правительство Грузии опубликовало заявление, в котором говорится, что прием Адеишвили в Германии и Брюсселе подрывает представления о том, что европейская бюрократия лояльна идее правового государства.

Напомним, в отношении Зураба Адеишвили был ранее возбужден ряд уголовных дел в связи событиями, произошедшими при правлении Михаила Саакашвили. Адеишвили осужден дважды. В 2017 году суд в Тбилиси приговорил его к пяти годам заключения по делу о банкротстве банка "Карту", а 5 марта 2020 года – заочно приговорил к полутора годам заключения за превышение полномочий по делу о закрытии телекомпании "Иберия". Адеишвили находился в розыске, но затем получил в 2012 году политическое убежище в Европе.

Следствие считает, в ноябре 2007 года Адеишвили поручил Давиду Карселадзе, который в то время занимал должность замглавы службы доходов, а также одной из спецслужб контролировать многолюдные рынки Тбилиси, в том числе и рынок "Элиава". Адеишвили также поручил пресекать попытки проведения акций протеста оппозиционерами.

7 ноября 2007 года лидер "Партии народа" Коба Давиташвили был арестован на рынке "Элиава" во время акции протеста и доставлен в следственную службу Минфина Грузии. Силовики избили Давиташвили дубинками, а затем посадили в машину и доставили его в госпиталь в Гори. В больнице его еще раз избили.

После выписки из больницы, оппозиционер продолжил активную политическую деятельность, в том числе в 2013 году он баллотировался на пост президента, а до 2016 года работал в парламенте в качестве независимого депутата. В июле 2017 года у него была диагностирована болезнь Бехтерева (воспаление межпозвонковых суставов, – прим. "Кавказского узла"), Давиташвили был уверен, что болезнь у него развилась в результате избиения силовиками в ноябре 2007 года.

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