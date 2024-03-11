Грузия призвала Украину выдать Зураба Адеишвили

11 марта 2024, 11:09

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Власти Грузии призвали Украину выдать бывшего генпрокурора Зураба Адеишвили, которого ранее суд арестовал заочно, признав виновным в похищении оппозиционера Кобы Давиташвили в 2007 году.

Как сообщал "Кавказский узел", 21 января 2021 года суд признал бывшего генпрокурора Грузии Зураба Адеишвили организатором похищения оппозиционера Кобы Давиташвили в 2007 году и заочно приговорил его к шести годам заключения.

Лидер "Партии народа" Коба Давиташвили был одним из организаторов протестного движения против бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в 2007 году. Его похищение во время акций протеста в ноябре 2007 года получило широкий общественный резонанс. В декабре 2020 года Давиташвили скончался от осложнений, вызванных болезнью Бехтерева.

Правительство Грузии обратилось к властям Украины с призывом передать бывшего генпрокурора и ныне помощника генпрокурора Украины Зураба Адеишвили, а также бывшего замглавы МВД Грузии, а ныне заместителя главы контрразведки Украины Гиорги Лорткипанидзе.

Грузинские власти возмущены тем, что разыскиваемый ими Зураб Адеишвили принял участие во встречах в ЕС и Германии в составе делегации Украины. Адеишвили был одним из создателей репрессивного режима, который годами уничтожал принципы демократии и верховенства закона, основные права и свободы человека и независимости судебной власти в Грузии. Он признан судом виновным в том числе в незаконном захвате винного завода, захвате телеканала "Иберия", и в пытках заключенных, отметило правительство Грузии в сообщении, опубликованном сегодня на его странице в Facebook*.

Напомним, в отношении Зураба Адеишвили был ранее возбужден ряд уголовных дел в связи событиями, произошедшими при правлении Михаила Саакашвили. Адеишвили осужден дважды. В 2017 году суд в Тбилиси приговорил его к пяти годам заключения по делу о банкротстве банка "Карту", а 5 марта 2020 года – заочно приговорил полутора годам заключения за превышение полномочий по делу о закрытии телекомпании "Иберия". Адеишвили находился в розыске, но затем получил в 2012 году политическое убежище в Европе.

Следствие считает, в ноябре 2007 года Адеишвили поручил Давиду Карселадзе, который в то время занимал должность замглавы службы доходов, а также одной из спецслужб контролировать многолюдные рынке Тбилиси, в том числе и рынок "Элиава". Адеишвили также поручил пресекать попытки проведения акций протеста оппозиционерами.

7 ноября 2007 года лидер "Партии народа" Коба Давиташвили был арестован на рынке "Элиава" во время акции протеста и доставлен в следственную службу Минфина Грузии. Силовики избили Давиташвили дубинками, а затем посадили в машину и доставили его в госпиталь в Гори. В больнице его еще раз избили.

После выписки из больницы, оппозиционер продолжил активную политическую деятельность, в том числе в 2013 году он баллотировался на пост президента, а до 2016 года работал в парламенте в качестве независимого депутата. В июле 2017 года ему была диагностирована болезнь Бехтерева (воспаление межпозвонковых суставов – прим. "Кавказского узла"), Давиташвили был уверен, что болезнь у него развилась в результате избиения силовиками в ноябре 2007 года.

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