Суд вынес решение об аресте силовика по делу о пытках в Дагестане

13 марта 2024, 18:15

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Бывший замначальника отдела уголовного розыска отделения полиции по Советскому району Махачкалы Арсен Абдулкадиров арестован до 21 апреля по делу о пытках и причинении смерти по неосторожности, сообщил Советский районный суд Махачкалы.

Как писал "Кавказский узел", 22 февраля следствие сообщило о 13 обвиняемых по делу о смерти Далгатова. 11 марта издание "Черновик" сообщило со ссылкой на источники, что бывший замначальника отдела угрозыска Советского райотдела полиции Махачкалы Арсен Абдулкадиров также задержан в качестве подозреваемого.

Курбан Далгатов умер 20 января 2023 года после того, как был доставлен в Советский райотдел полиции Махачкалы. Родственники заявили, что он умер от удушья, которое возникло после того, как Далгатову "были нанесены удары током в область сердца". Мужчина получил травмы перед смертью, подтвердило МВД.

Силовик из Махачкалы арестован по уголовному делу о пытках и смерти мужчины в здании местного РОВД, сообщило сегодня РИА "Дагестан".

Следствие ходатайствовало об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу "бывшему заместителю начальника отдела уголовного розыска отделения полиции по Советскому району УМВД по городу Махачкала Абдулкадирову А.А" по делу "о пытках и причинении смерти по неосторожности жителю Махачкалы" (часть 3 статьи 286 Уголовного кодекса России), сообщила сегодня пресс-служба Советского районного суда Махачкалы.

По версии следствия Абдулкадиров, "способствуя сокрытию преступления, после гибели потерпевшего, будучи вызванным на место, где произошел инцидент, принял участие в доставлении тела мужчины в медицинское учреждение с целью якобы оказания медицинской помощи"

Суд арестовал его на один месяц и 10 суток, до 21 апреля, указано в сообщении на сайте суда.

Дело по которому арестован Арсен Абдулкадиров, касается пыток и смерти Курбана Далгатова, сообщили сегодня "Черновик" и РГВК "Дагестан" в своих Telegram-каналах.