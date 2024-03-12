Источник сообщил о задержании еще одного подозреваемого по делу о смерти Далгатова

12 марта 2024, 08:47

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Бывший замначальника отдела угрозыска Советского РОВД Махачкалы Арсен Абдулкадиров задержан в качестве подозреваемого по делу о смерти Курбана Далгатова, сообщил источник.

Как информировал "Кавказский узел", на 13 января общее число фигурантов дела о смерти Курбана Далгатова достигло девяти человек. 22 февраля следствие сообщило о 13 обвиняемых по делу о смерти Далгатова.

Бывший заместитель начальника отдела уголовного розыска Советского РОВД Махачкалы Арсен Абдулкадиров задержан в качестве подозреваемого по делу о смерти Курбана Далгатова. Решается вопрос об его аресте, сообщил 11 марта "Черновик" со ссылкой на источники.

На 08.45 мск на сайте управления МВД по Дагестану, следственного управления СКР по республике, а также на сайте прокуратуры Дагестана нет информации о задержании Абдулкадирова.

Напомним, Курбан Далгатов в ночь на 21 января 2023 года был доставлен в Советский райотдел полиции Махачкалы, после чего скончался. Родственники заявили, что он умер от удушья, возникшего после того, как Далгатову "были нанесены удары током в область сердца".

Далгатов получил травмы перед смертью, подтвердило МВД. По данным силовиков, вечером 20 января 2023 года на улице произошел конфликт между двумя мужчинами, один из них выстрелил в оппонента и скрылся с помощью 35-летнего мужчины. Этот 35-летний мужчина был найден и задержан. Во время разбирательства в отделе полиции у него ухудшилось самочувствие, ему оказали первую помощь и доставили в больницу, однако врачи констатировали смерть.

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