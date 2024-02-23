Следствие сообщило о 13 обвиняемых по делу о смерти Далгатова

23 февраля 2024, 13:02

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Готовится окончательное обвинение 13 задержанным по делу о смерти Курбана Далгатова в отделе полиции Махачкалы, сообщил представитель Следкома на встрече с матерью погибшего. Прокуратура планирует требовать для обвиняемых реального лишения свободы, заверил потерпевшую зампрокурора Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", 12 января стало известно, что по делу о смерти Курбана Далгатова задержаны двое оперуполномоченных райотдела полиции. Им инкриминируется то, что они не пресекли противоправные действия своих коллег в отношении Далгатова. По делу о смерти Далгатова подозреваются 11 человек, сообщил 17 января заместитель главы ОНК по Дагестану Шамиль Хадулаев Шамиль Хадулаев.

Курбан Далгатов умер 20 января 2023 года после того, как был доставлен в Советский райотдел полиции Махачкалы. Родственники заявили, что он умер от удушья, которое возникло после того, как Далгатову "были нанесены удары током в область сердца". Мужчина получил травмы перед смертью, подтвердило МВД.

Глава Дагестана Сергей Меликов встретился с родственниками Курбана Далгатова, на встрече обсуждались в том числе ход и сроки окончания расследования, сообщила пресс-служба администрации главы республики.

Из публикации следует, что к Сергею Меликову до этого обратилась мать Курбана Раисат Далгатова. "Мы не хотим, чтобы кто-то еще попал в такую же ситуацию. Очень важно, чтобы это не повторялось. Поэтому обратились к Вам, Сергей Алимович. Спасибо, что услышали нас", - приводятся ее слова в публикации, размещенной 22 февраля в телеграм-канале администрации.

Власти заинтересованы "в объективности и справедливости наказания", заверил Раисат Далгатову глава Дагестана. "Ни одно должностное лицо, ни одна структура уходить от жесткости принятия решения в плане расследования и обвинения в суде не собирается. Думаю, что и суд максимально принципиально и честно подойдет к этому вопросу", - сказал он.

В отношении 10 сотрудников полиции по ходатайству следствия избрана мера пресечения, а всего по делу проходят 13 человек, отчитался и.о. руководителя управления СКР Александр Супрун.

"В ближайшее время планируется предъявить окончательное обвинение 13 лицам и направить уголовное дело прокурору для утверждения обвинительного заключения. Наша позиция целиком и полностью на стороне потерпевших. Мы не чувствуем никакого вмешательства со стороны", - сообщил он на встрече.

Условным наказанием никто не отделается, пообещал на встрече зампрокурора республики Сергей Кузнецов. "Даже те, кто просто стоял, смотрел и не помешал. Мы как прокуратура будем просить всем реального лишения свободы. Дело близится к завершению", - приводятся в публикации его слова.

Напомним, 15 января Советский райсуд Махачкалы отправил под домашний арест до 11 марта двух сотрудников полиции, задержанных по делу о смерти Курбана Далгатова, - Муслима Керимова и Магомедшапи Магомедшапиева. Суд при избрании меры пресечения учел, что у одного из них на иждивении находятся родители-инвалиды, а другой участвовал в боевых действиях.

На следующий день суд отправил под домашний арест еще одного оперуполномоченного отдела полиции по Советскому району. При этом 3 февраля стало известно, что отменено решение о домашнем аресте Муслима Керимова.

По данным полиции, 20 января 2023 года, перед задержанием 35-летнего Далгатова, на улице произошел конфликт между двумя мужчинами, один из них выстрелил в оппонента и скрылся с помощью Далгатова. Курбан Далгатов был найден и задержан. Во время разбирательства в отделе полиции у него ухудшилось самочувствие, ему оказали первую помощь и доставили в больницу, однако врачи констатировали смерть.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.