Источники сообщили о задержании силовика по делу о смерти Далгатова

13 марта 2024, 09:15

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Еще один силовик задержан по делу о смерти Курбана Далгатова в отделе полиции Махачкалы, сообщили источники.

Как писал "Кавказский узел", 22 февраля следствие сообщило о 13 обвиняемых по делу о смерти Далгатова. 11 марта издание "Черновик" сообщило со ссылкой на источники, что бывший замначальника отдела угрозыска Советского райотдела полиции Махачкалы Арсен Абдулкадиров также задержан в качестве подозреваемого.

Курбан Далгатов умер 20 января 2023 года после того, как был доставлен в Советский райотдел полиции Махачкалы. Родственники заявили, что он умер от удушья, которое возникло после того, как Далгатову "были нанесены удары током в область сердца". Мужчина получил травмы перед смертью, подтвердило МВД.

По предварительным данным, по делу о смерти Курбана Далгатова задержан оперативник по фамилии Гугаев, сообщил сегодня "Черновик" со ссылкой на источники.

Замглавы ОНК по Дагестану Шамиль Хадулаев, который публикует подробности расследования дела о смерти Далгатова, в своем телеграм-канале сделал репост публикации "Черновика", не сопроводив его другой информацией.

МВД Дагестана и республиканское управление СКР, по состоянию на 09.05 мск, не прокомментировали на своих сайтах информацию о задержании Абдулкадирова и Гугаева.

Напомним, 15 января Советский райсуд Махачкалы отправил под домашний арест двух сотрудников полиции, задержанных по делу о смерти Курбана Далгатова, - Муслима Керимова и Магомедшапи Магомедшапиева. Суд при избрании меры пресечения учел, что у одного из них на иждивении находятся родители-инвалиды, а другой участвовал в боевых действиях.

На следующий день суд отправил под домашний арест еще одного оперуполномоченного отдела полиции по Советскому району. При этом 3 февраля стало известно, что отменено решение о домашнем аресте Муслима Керимова.

По данным полиции, 20 января 2023 года, перед задержанием 35-летнего Далгатова, на улице произошел конфликт между двумя мужчинами, один из них выстрелил в оппонента и скрылся с помощью Далгатова. Курбан Далгатов был найден и задержан. Во время разбирательства в отделе полиции у него ухудшилось самочувствие, ему оказали первую помощь и доставили в больницу, однако врачи констатировали смерть.

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