По делу об убийстве Курбана Далгатова задержан еще один силовик

04 июля 2023, 05:49

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По делу о смерти от пыток жителя Махачкалы Курбана Далгатова задержан еще один сотрудник полиции. Задержанному вменяется не причастность к убийству Далгатова, а применение насилия к двум его друзей, сообщил член Общественной палаты Дагестана Шамиль Хадулаев.

Как писал "Кавказский узел", дело о смерти Курбана Далгатова расследует Следком по статье о превышении полномочий. 23 января трое подозреваемых - оперуполномоченные полиции - были заключены под стражу. Начальник райотдела и трое его заместителей были отстранены от работы. Сотрудник полиции Советского района Махачкалы Магомед Маликов, заподозренный по делу о пытках, приведших к смерти Далгатова, заявил о нарушениях в ходе расследования дела. В апреле следствие отчиталось о задержании четвертого полицейского по этому делу. В начале июня адвокат Меликова обратился к президенту России Владимиру Путину. Он заявил, что у Меликова имеется алиби, но следствие не позволяет подтвердить его.

Член Общественной палаты Дагестана Шамиль Хадулаев 3 июля в своем телеграм-канале сообщил о задержании еще одного сотрудника Советского РОВД по делу об убийстве Курбана Далгатова.

Хадулаев сообщил, что задержанного зовут Булат Меджидов, и отметил, что ему вменяется не причастность к убийству Далгатова, а применение насилия в отношении задержанных вместе с ним двух друзей. Также Хадулаев сообщил, что задержанный не признал свою вину, но "на него дал показания один из сотрудников уголовного розыска Советского РОВД".

Комментариями Меджидова по поводу задержания "Кавказский узел" пока не располагает.

Махачкалинец Курбан Далгатов в ночь на 21 января был доставлен в Советский райотдел полиции, после чего скончался. Родственники заявили, что он умер от удушья, которое возникло после того, как Далгатову "были нанесены удары током в область сердца". Мужчина получил травмы перед смертью, подтвердило МВД. По данным полиции, вечером 20 января на улице произошел конфликт между двумя мужчинами, один из них выстрелил в оппонента и скрылся с помощью 35-летнего мужчины. Этот 35-летний мужчина был найден и задержан. Во время разбирательства в отделе полиции у него ухудшилось самочувствие, ему оказали первую помощь и доставили в больницу, однако врачи констатировали смерть.

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