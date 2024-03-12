Близкие Джумаева отказались обжаловать ужесточение условий в колонии

12 марта 2024, 17:26

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Уроженцу Чечни Сайд-Мухамаду Джумаеву, осужденному за избиение силовиков на акции протеста, осталось отбыть один год и четыре месяца заключения, сообщил близкий к семье осужденного источник. По его словам, родные не хотят обжаловать перевод в Единое помещение камерного типа или добиваться условно-досрочного освобождения, так как уверены в бесперспективности этого.

Как писал "Кавказский узел", 31 января 2023 года стало известно, что Сайд-Мухаммад Джумаев переведен в штрафной изолятор (ШИЗО). Его родственники высказали мнение, что эту меру к Джумаеву сотрудники колонии применили специально, чтобы сорвать свидание с матерью. В феврале того же года Джумаев повторно был помещен в штрафной изолятор. После этого дисциплинарная комиссия решила перевести Джумаева на строгие условия содержания (СУС), что исключает возможность условно-досрочного освобождения, сообщили родственники осужденного. Правозащитники 10 марта сообщили, что Джумаеву ужесточены условия в колонии, он был переведен в Единое помещение камерного типа (ЕПКТ).

19 августа 2021 года Микаил Мархиев, больше известный под своим прошлым именем Сайд-Мухаммад Джумаев, был приговорен к пяти годам колонии за применение насилия к представителю власти. В 2022 году Мосгорсуд, а затем и кассационный суд утвердили приговор.

У Сайд-Мухаммада и ранее не было шансов на условно-досрочное освобождение, так как он воспринимался как "политический", сообщил корреспонденту "Кавказского узла" один из близких семье Джумаева людей.

"Ему осталось 1 год и 4 месяца сидеть. Родственники хотят, чтобы его не дёргали и ничего не добавили к сроку. Даже если остаток срока он проведёт в едином помещении камерного типа. Перевели и перевели. Незачем бить тревогу. Ничего оспаривать не собираются. Потому что по-любому он идёт как «политический». По-любому к нему пристальное внимание (от руководства ФСИН). И мы видим, чем это может закончиться. Поэтому молим Всевышнего о благополучном завершении срока", - сказал собеседник, отметив, что родственники Джумаева давно не были на свидании с ним.

Адвокат Ирина Бирюкова подтвердила, что фактически перевод в ЕПКТ лишает человека возможности УДО. "Осужденный признается злостным нарушителем, раз его перевели в ЕПКТ. Значит не встал на путь исправления, характеристика будет отрицательной и нет оснований для удо», - отметила она.

Для обжалования решения, по словам адвоката, надо в первую очередь смотреть материалы дисциплинарного производства. "Посмотреть, как оформляли, что послужило причиной. И в судебном порядке обжаловать, если есть основания. Но это может повлечь целую цепочку обжалований дисциплинарок, так как нужно несколько нарушений для помещения из ПКТ в ЕПКТ", - отметила Бирюкова.

По её мнению, можно пробовать обжаловать и отказ в УДО. "Конечно, пробовать обжаловать, но если будет много дисциплинарок, то и без помещения в ЕПКТ, если даже его признают незаконным, УДО не дадут, поскольку перед ЕПКТ осужденный проводит какое-то время в ПКТ. Тоже за дисциплинарные нарушения", - пояснила Бирюкова.

Напомним, суд признал Джумаева виновным в том, что 23 января 2021 года тот вступил в противоборство с силовиками на акции в поддержку Алексея Навального. По версии обвинения, Джумаев нанес множество ударов двум омоновцам и полицейскому.

После инцидента в соцсетях был опубликован видеоролик, на котором молодой чеченец бьет силовиков руками и ногами, а те отбиваются дубинками, после чего молодому человеку удается уйти. Советник Кадырова Адам Делимханов призвал Джумаева сдаться и отречься от оппозиции, пообещав взамен, что глава Чечни поможет ему решить проблемы с законом.

Рамзан Кадыров 2 февраля 2021 года обрушился на Джумаева с резкой критикой, заявив, что тот навредил народу Чечни и поступил не по-мужски, скрываясь от силовиков после инцидента. Чеченские власти стараются опорочить Джумаева, потому что он не пошел на сделку с ними, указал тогда адвокат Заурбек Садаханов.

Подробнее о деле Джумаева можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Казус Джумаева: между Кадыровым и Навальным".

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