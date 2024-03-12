Власти объявили о реконструкции старейшей на Ставрополье синагоги

12 марта 2024, 10:37

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В Кисловодске начата реконструкция старейшей на Ставрополье синагоги, являющейся объектом культурного наследия. На работы выделено 150 миллионов рублей, их планируется завершить к весне 2025 года, сообщили власти.

По данным пресс-службы администрации Кисловодска, власти Ставропольского края выделили 150 миллионов рублей на восстановление старейшей в регионе синагоги и дома раввина, которые расположены в городе.

Здания являются памятниками истории и архитектуры и относятся к объектам культурного наследия. Их в 90-х годах XIX века построили кисловодские евреи, до 30-х годов ХX века синагога принадлежала еврейское общине, в 1937 году здания были изъяты советской властью. В 2019 году их выкупил местный житель, сообщила администрация Кисловодска сегодня ночью на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Восстановительные работы уже начаты. Проект реставрации более трех лет находился в управлении Ставрополья по сохранению объектов культурного наследия, рассказал глава Кисловодска Евгений Моисеев.

"Уникальностью зданий является мостик, соединяющий синагогу и дом раввина между собой. Обе постройки являются архитектурным ансамблем. После реставрации здания синагоги на первом этаже будет размещен музей истории евреев Кисловодска. Будут восстановлены мужская и женская миква (бассейн для ритуального очищения), которые, согласно историческим данным существовали ранее", – привел сегодня слова Моисеева "Блокнот Ставрополь".

На втором этаже будут реконструированы молельная комната и библиотека, на мансардном этаже разместятся гостевые комнаты. На первом ярусе будет магазин продуктов, разрешенных с точки зрения религии. В магазине будут продаваться также еврейские книги. Работы планируется завершить к весне 2025 года, заключил глава города.

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