Мемориальная доска Константину Крекотневу. Скриншот фото из Telegram-канала администрации Славянского района от 04.03.24, https://t.me/adm_mo_slav/6128

04 марта 2024, 22:27

Мобилизованный из Краснодарского края убит на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Константин Крекотнев погиб на Украине, сообщила администрация Славянского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 327 военных из Краснодарского края.

Как писал "Кавказский узел",  Роман Симряков стал 326-м военным из Краснодарского края, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Константин Крекотнев, уроженец хутора Сербин, погиб в военной операции на Украине, сообщила администрация Славянского района, отчитываясь об открытии мемориальной доски.

Ранее Крекотнев был участником боевых действий в Чечне.  22 сентября 2022 года был мобилизован в вооруженные силы Российской Федерации. Погиб 28 февраля 2023 года, ему был 41 год, посмертно награжден орденом Мужества, указано в Telegram-канале районной администрации.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 327 бойцов с Кубани. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям погибших поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории погибших бойцов, в том числе с Кубани.

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Примечание:

"Два бойца из Краснодарского края погибли в военной операции", "Власти сообщили о гибели на Украине военного из Краснодарского края", "Пять военных из Краснодарского края убиты на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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