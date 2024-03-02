Боец из Армавира погиб в военной операции

02 марта 2024, 14:14

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Роман Симряков из Армавира погиб в военной операции на Украине, сообщили представители властей. С начала военной операции официально подтверждена гибель в ней не менее 326 бойцов из Краснодарского края.

Как писал "Кавказский узел", в военной операции на Украине погиб Арсений Сандецкий, сообщило 1 марта краснодарское краевое отделение КПРФ. Таким образом, была официально подтверждена гибель в военной операции не менее 325 бойцов из Краснодарского края.

В армавирской школе № 5 открыта "парта героя" в честь Романа Симрякова, сообщило 28 февраля на своем сайте официальное издание администрации города "Муниципальный вестник Армавира". "Выпускник школы Роман Симряков погиб в ходе спецоперации, выполняя боевое задание", - говорится в публикации.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 326 бойцов с Кубани. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям погибших поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории погибших бойцов, в том числе с Кубани.

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