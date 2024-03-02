Доброволец из Краснодарского края погиб на Украине

02 марта 2024, 05:06

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В зоне спецоперации на Украине погиб от полученных ранений доброволец Арсений Сандецкий - сын активистки из Тимашевского района Екатерины Сандецкой, сообщило краснодарское краевое отделение КПРФ. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 324 военных из Краснодарского края.

Как писал "Кавказский узел", 28 февраля стало известно о гибели на Украине мобилизованного кубанца Василия Плохого. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 324 военных из Краснодарского края.

Краснодарское отделение Коммунистической партии Российской Федерации в своем телеграм-канале 1 марта сообщило о гибели в ходе спецоперации на Украине сына активистки из Тимашевского района Екатерины Сандецкой Арсения.

По данным местного отделения партии, Арсений учился в Санкт-Петербургском политехническом университете, пошел служить в зону СВО добровольцем. Был ранен в декабре 2023 года, два месяца боролся за жизнь, но умер от полученных ранений.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 325 бойцов с Кубани. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям погибших поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории погибших бойцов, в том числе с Кубани.

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