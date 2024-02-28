Мобилизованный из Краснодарского края погиб в военной операции

28 февраля 2024, 16:11

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Василий Плохой погиб в зоне боевых действий, сообщил глава Приморско-Ахтарского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 324 военных из Краснодарского края.

Как писал "Кавказский узел", к 25 февраля была официально подтверждена гибель в военной операции не менее 323 бойцов из Краснодарского края.

Рядовой Василий Плохой из станице Ольгинской в октябре 2022 года был призван по мобилизации на воинскую службу, в окятбре 2023 года погиб в ходе специальной военной операции, сообщил глава Приморско-Ахтарского района Максим Бондаренко, отчитываясь о передаче семье погибшего ордена Мужества. Он добавил, что у погибшего остался сын.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 324 бойцов с Кубани. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям погибших поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории погибших бойцов, в том числе с Кубани.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России