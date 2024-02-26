Подтверждена гибель на Украине четырех военных с Кубани

26 февраля 2024, 14:43

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Константин Журба, Джони Заран, Сергей Максименко и Александр Дзюба погибли в военной операции на Украине, сообщили представители властей. С начала военной операции официально подтверждена гибель в ней не менее 323 бойцов из Краснодарского края.

Как писал "Кавказский узел", к 25 февраля была официально подтверждена гибель в военной операции не менее 319 бойцов из Краснодарского края.

33-летний командир отделения мотострелкового батальона, сержант Константин Журба из Туапсинского района погиб в военной операции "при выполнении боевого задания", сообщил сегодня в своем телеграм-канале глава района Сергей Бойко.

Ранее, 22 февраля, Сергей Бойко сообщил о гибели в военной операции двух туапсинцев – рядового Джони Зарана и стрелка-радиотелефониста отделения захвата штурмовой роты Сергея Максименко.

Также в военной операции погиб Александр Дзюба, сообщил сегодня в своем телеграм-канале депутат Госдумы Андрей Гимбатов. "Он родился на Кубани, окончил техникум. […] Жил в Краснодаре, работал на заводе, затем в автосервисе. Создал семью, растил сына и дочь", - говорится в публикации.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 323 бойцов с Кубани. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям погибших поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории погибших бойцов, в том числе с Кубани.

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