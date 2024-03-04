Фильм о помощи жертвам семейного насилия на Кавказе вошел в программу "Артдокфеста"

04 марта 2024, 01:28

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"Беглянки" журналиста Владимира Севриновского включены в программу фестиваля документальных фильмов "Артдокфест онлайн".

Как сообщал "Кавказский узел", правозащитный проект "Марем" журналистки из Дагестана Светланы Анохиной занял первое место и получил премию в номинации "Помогающий проект года" Международного фестиваля о гендерной грамотности, свободе выбора и достоинстве людей "Фемфест-2021". На Кавказе помогать жертвам семейного насилия и шантажа намного сложнее, чем в других регионах, отметила Светлана Анохина.

Фильм "Беглянки" про кризисную группу "Марем", эвакуирующую жертв семейного насилия с Северного Кавказа, вошел в программу конкурса "Артдокфест Онлайн", сообщил на своей странице в социальной сети автор фильма, журналист Владимир Севриновский.

Группа «Марем» - команда единомышленниц, помогающая жертвам домашнего насилия на Северном Кавказе. Ее создала в 2020 году дагестанская журналистка Светлана Анохина. После налета на убежище группы чеченских и дагестанских полицейских волонтеркам пришлось покинуть Россию. Но и за рубежом они продолжают эвакуировать девушек. В фильме прослеживается путь этих беглянок на разных этапах – от выезда из своих республик до длительного процесса реабилитации в чужой стране, говорится в анонсе фильма на странице конкурса.

10 июня 2021 года в Дагестане силовики и их коллеги из Чечни явились в Махачкале в шелтер - квартиру для жертв домашнего насилия, задержав журналистку Светлану Анохину, сотрудников проекта "Марем" и мать 15-летней дочери, скрывавшейся от семейного насилия. Их целью было вывезти из шелтера жительницу Чечни Халимат Тарамову, которая сбежала из республики, пожаловавшись на домашнее насилие. На теле Ираиды Смирновой, Майсарат Килясхановой и Светланы Анохиной, находившихся тогда в шелтере, были зафиксированы различные травмы, некоторые от ударов тупым предметом. 28 марта стало известно, что ЕСПЧ коммуницировал их жалобу. В шелтере были задержаны журналистка Светлана Анохина и волонтеры проекта "Марем". Их обвинили в сопротивлении полиции, но все задержанные были оправданы махачкалинским судом, который не нашел в их действиях состава преступления. Соосновательница сети взаимопомощи женщинам "Ты не одна" Алена Попова после вывоза Тарамовой из махачкалинского шелтера в Чечню заявила, что врио главы Дагестана Сергей Меликов должен уйти в отставку, если не может обеспечить безопасность женщин в республике.

«В фильме есть несколько из 27-ми историй эвакуации, которые успели провернуть «Марем» за год и два месяца существования. А одна из историй разворачивается прямо на глазах зрителя - девушка по имени Патимат уезжает из родного села... Интересно, что в фильме нет самих историй от девушек об их жизни до побега со всеми подробностями насилия, как это обычно бывает. Однако, по разным деталям и рассказам беглянок о новой жизни становится понятно даже больше. Это действительно тонко сделано», - оценила фильм автор блога на «Кавказском узле» «Блогерка. Северный Кавказ».

«Не питаю иллюзий, что он перевернет сейчас всем мозги и вдруг исчезнет проблема домашнего насилия. Просто считаю важным сам факт существования таких фильмов, где показывают всё как есть, без пафоса и тенденциозности», - резюмирует автор поста.

Фестиваль "Артдокфест онлайн" проводится проектом "АртдокМедиа" - это архив документального кино, снятого в странах бывшего СССР с начала 2000-х годов. Киносеансы - это виртуальные онлайн-показы, которые полностью повторяют принцип кинотеатрального проката фильмов. Для просмотра нужно купить билет, выбрав день, время и место в зале. После просмотра часто проводятся онлайн-обсуждения картины с её автором и другими зрителями. Все фильмы демонстрируются на русском языке с возможностью включения субтитров.

Напомним также, в июне 2023 года BBC выпустила документальный фильм "Когда я сбежала" о девушках с Северного Кавказа, которые смогли вырваться из-под контроля семей. Для жертв домашнего насилия побег зачастую становится единственной возможностью сохранить жизнь, подчеркнули правозащитники.

Ранее опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники указали, что в России необходимо принять специальный закон, который запрещал бы родственникам приближаться к пострадавшим от насилия или возвращать их в семью при помощи силовиков. Все известные меры противодействия домашнему насилию могут быть бесполезны, в особенности в регионах Кавказа, из-за того что юридические механизмы не работают, похищение жертв насилия их родственниками не приводит к уголовной ответственности для похитителей, а власти предпочитают не замечать проблему, отметили они.

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