24 азербайджанские семьи вернулись в Лачин и Забух

28 февраля 2024, 10:39

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Из Баку отправлены в Лачин еще 20 семей вынужденных переселенцев. В село Забух, также перешедшее под контроль Азербайджана после карабахской войны, сегодня вернулись четыре семьи.

Как писал "Кавказский узел", к 30 января в Лачин были переселены 431 семьи (1627 человек). Общее число вынужденных переселенцев, вернувшихся в село Забух, 25 декабря 2023 года достигло 783 человек.

Лачин был взят под контроль азербайджанскими военными в августе 2022 года вместе с селами Забух и Сус, из которых по настоянию карабахских властей выехали местные жители. 25 августа 2023 года в село Забух была отправлена первая группа переселенцев из 88 человек (20 семей).

Сегодня в Лачин и Забух была отправлена из Баку очередная группа вынужденных переселенцев, сообщает АПА.

В Лачин сегодня переселены 20 семей (78 человек), а в село Забух - четыре семьи (11 человек), говорится в публикации.

Таким образом, всего в Лачин переселена уже 451 семья (1705 человек), а в Забух - 211 семей (808 человек), пишет сегодня Trend.

Напомним, жители Лачина более 30 лет назад, с началом первой карабахской войны, вынужденно покинули город. Эти люди жили в Баку, Сумгаите, Апшеронском и Бардинском районах. Они были расселены в общежитиях, санаториях, детских лагерях, недостроенных и административных зданиях.

10 ноября 2023 года власти Азербайджана заявили, что до 2026 года планируют переселить 140 тысяч человек на перешедшие под контроль Баку территории Карабаха.

Городская инфраструктура в Лачине построена на 80 процентов, открыто пять фабрик, трудоустроено 430 человек, сообщил 12 ноября 2023 года сотрудник "Бакинской ландшафтной службы" Агиль Сафаралиев. "В городе полностью построены все коммуникации", - отметил он.

Ранее опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" азербайджанские переселенцы указали на сложности возвращения в Карабах. По их словам, жители получили от государства квартиры с кухонной мебелью, но работа пока есть не у всех. Люди ждут возвращения в родные места, однако пока вопросы собственности на территориях, перешедших под контроль Азербайджана, не урегулированы.

Азербайджанские аналитики обратили внимание на возможные проблемы при переселении жителей. Людям недостаточно просто дать жилье, необходимо еще обеспечить функционирование инфраструктуры и создать рабочие места, отметили они.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.