23 азербайджанские семьи переселились в Лачин

30 января 2024, 13:31

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23 семьи вынужденных переселенцев вернулись из Баку в Лачин, перешедший под контроль Азербайджана после карабахской войны 2020 года.

Как информировал "Кавказский узел", 29 декабря 2023 года число вернувшихся в Лачин вынужденных переселенцев достигло 1555.

В августе 2022 года азербайджанские военные взяли под контроль Лачин (армянское название – Бердзор) и села Забух (армянское название – Ахавно) и Сус, из которых по настоянию карабахских властей выехали местные жители.

Сегодня из Гарадагского района Баку в Лачин переселились 23 семьи вынужденных переселенцев, общим количеством 72 человека. Таким образом, всего в Лачине обеспечено проживание 431 семьи – 1627 человек, передало агентство АПА.

Напомним, жители Лачина более 30 лет назад с началом первой карабахской войны вынужденно покинули город. Эти люди жили в Баку, Сумгаите, Апшеронском и Бардинском районах. Они были расселены в общежитиях, санаториях, детских лагерях, недостроенных и административных зданиях.

10 ноября 2023 года власти Азербайджана заявили, что до 2026 года планируют переселить 140 тысяч человек на перешедшие под контроль Баку территории Карабаха.

Ранее опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" азербайджанские переселенцы указали на сложности возвращения в Карабах. По их словам, жители получили от государства квартиры с кухонной мебелью, но работа пока есть не у всех. Люди ждут возвращения в родные места, однако пока вопросы собственности на территориях, перешедших под контроль Азербайджана, не урегулированы.

Азербайджанские аналитики в комментариях корреспонденту "Кавказского узла" ранее обратили внимание на возможные проблемы при переселении жителей. Людям недостаточно просто дать жилье, необходимо еще обеспечить функционирование инфраструктуры и создать рабочие места, отметили они.

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