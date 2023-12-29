Число вернувшихся в Лачин вынужденных переселенцев достигло 1555

29 декабря 2023, 05:06

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Очередная группа бывших вынужденных переселенцев из Лачина прибыла 28 декабря в родной город, получив ключи от квартир. Таким образом в Лачин вернулись уже 408 семей, отчитались власти Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", к 29 ноября в Лачин, перешедший под контроль Азербайджана после карабахской войны 2020 года, были переселены 363 семьи или 1389 человек из числа вынужденных переселенцев, покинувших этот город в связи с карабахским конфликтом.

Городская инфраструктура в Лачине построена на 80 процентов, открыто пять фабрик, трудоустроено 430 человек, сообщил 12 ноября сотрудник "Бакинской ландшафтной службы" Агиль Сафаралиев. "В городе полностью построены все коммуникации", - отметил он.

Очередная группа бывших вынужденных переселенцев из Лачина, - 25 семей, всего 80 человек, - отправилась 28 декабря из Баку в родной город, где им вручили ключи от квартир.

До возвращения в Лачин, который они вынужденно покинули более 30 лет назад с началом карабахского конфликта, эти люди жили в Баку, Сумгайыте, Абшеронском и Бардинском районах.

Переселенцы первой карабахской войны все эти годы были расселены в общежитиях, санаториях, детских лагерях, недостроенных и административных зданиях, сообщило со ссылкой на Госкомитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев информагентство Report.

По информации ведомства, к 28 декабря в Лачин вернулись в общей сложности 408 семьей или 1555 человек.

"Кавказский узел" также писал, что в село Забух Лачинского района к 25 декабря вернулись 783 человека из числа бывших вынужденных переселенцев.

Власти Азербайджана планируют до 2026 года переселить 140 тысяч человек на перешедшие под контроль Баку территории Карабаха. Переселенцы, вернувшиеся в Физули, получили квартиры с кухонной мебелью, но работа пока есть не у всех, а на других территориях еще не урегулированы вопросы собственности.

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