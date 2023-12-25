25 декабря 2023, 09:11

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Из Баку в село Забух Лачинского района, взятое Азербайджаном под контроль после карабахской войны 2020 года, возвратились 27 семей вынужденных переселенцев. Общее число вернувшихся в село переселенцев достигло 783.

Как информировал "Кавказский узел", 22 декабря из Баку в Забух переехали 33 семьи вынужденных переселенцев, общим количеством 121 человек.

Сегодня утром из Гарадагского района Баку в Забух выехали 27 семей вынужденных переселенцев, общим количеством 95 человек, передало агентство АПА.

Общее число вернувшихся в Забух переселенцев достигло 783 человек, уточнил Report.az.

Напомним, Забух был взят под контроль азербайджанскими военными в августе 2022 года вместе с Лачином и селом Сус, из которых по настоянию карабахских властей выехали местные жители. 25 августа 2023 года в село Забух была отправлена первая группа переселенцев из 88 человек (20 семей).

Азербайджанские аналитики в комментариях корреспонденту "Кавказского узла" ранее обратили внимание на возможные проблемы при также еще обеспечить функционирование инфраструктуры и создать рабочие места.

10 ноября опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" азербайджанские переселенцы указали на сложности возвращения в Карабах. По их словам, жители, переехавшие в Физули, получили от государства квартиры с кухонной мебелью, но работа пока есть не у всех. Люди ждут возвращения в родные места, однако пока вопросы собственности на территориях, перешедших под контроль Азербайджана, не урегулированы.

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