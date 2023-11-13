Лачин, стоп-кадр видео канала İCTİMAİ TV, https://www.youtube.com/watch?v=Z43JTKNjSFY

13 ноября 2023, 08:41

Власти отчитались о ходе восстановления Лачина

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Городская инфраструктура в Лачине, перешедшем под контроль Азербайджана после карабахской войны 2020 года, построена на 80 процентов. В городе создано 430 рабочих мест, отчитались власти.

Как сообщал "Кавказский узел", власти Азербайджана регулярно отчитываются о переселении групп жителей из Баку в Карабах. Так, 16 октября сообщалось о возвращении 25 семей вынужденных переселенцев в Лачин. Общее число вернувшихся в город жителей достигло 1072.

Власти Лачина отчитались о восстановлении городской инфраструктуры Лачина, передал 12 ноября Media.az.

Городская инфраструктура в Лачине построена на 80 процентов, открыто пять фабрик, трудоустроено 430 человек, рассказал сотрудник "Бакинской ландшафтной службы" Агиль Сафаралиев. "В городе полностью построены все коммуникации", – привел его слова Media.az.

В агропромышленном парке на территории поселка Зерти Лачинского района будут открыты около 50 заводов и предприятий. Пять предприятий уже начали работу, в том числе мебельная фабрика и шерстеперерабатывающая.

"За счет ввода в эксплуатацию около 50 предприятий будут обеспечены работой 1 300 жителей Лачина. В настоящее время на пяти фабриках трудоустроено 430 жителей", – процитировал Axar.az слова Сафаралиева.

В Лачинский район всего вернулись 336 семей вынужденных переселенцев. Это 1299 человек. В ноябре планируется возвращение еще 75 семей, отметил он.

Напомним, 18 июня азербайджанские переселенцы поделились впечатлениями от возвращения в Лачин. Новые дома в Лачине подключены к газовым сетям, водопроводу и канализации, но массовое заселение города возможно только после строительства всей необходимой инфраструктуры, рассказали они.

Опрошенные "Кавказским узлом" азербайджанские экономисты ранее обратили внимание на возможные проблемы при переселении жителей. Людям мало дать жилье, надо обеспечить функционирование инфраструктуры и создать рабочие места, отметил Натиг Джафарли. При восстановлении старых сел их нельзя объединять с соседними, считает Губад Ибадоглу. Хозяевами на этих землях должны быть переселенцы, а не чиновники, подчеркнул Хафиз Бабалы.

Полномасштабные бои в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября по 9 ноября 2020 года.  Подробнее об обострении карабахского конфликта осенью 2020 года можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий и их последствий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

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Примечание:

"Власти Азербайджана провели парад в Карабахе", "Азербайджан отчитался о состоянии 16 арестованных карабахцев", "Вагиф Хачатрян приговорен к 15 годам заключения".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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