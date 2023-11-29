17 азербайджанских семей вернулись в Лачин

29 ноября 2023, 13:25

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Еще 17 семей вынужденных переселенцев вернулись из Баку в Лачин, перешедший под контроль Азербайджана после карабахской войны 2020 года.

Как писал "Кавказский узел", 22 ноября 21 семья переселенцев (81 человек) выехала в Лачин из Баку. Таким образом, в Лачин были переселены 346 семей (1326 человек).

Городская инфраструктура в Лачине построена на 80 процентов, открыто пять фабрик, трудоустроено 430 человек, сообщил 12 ноября сотрудник "Бакинской ландшафтной службы" Агиль Сафаралиев. "В городе полностью построены все коммуникации", - отметил он.

Сегодня в Лачин были отправлены еще 17 семей (63 человека). Они выехали из жилого комплекса «Гобу Парк 3» в Гарадагском районе Баку, сообщает Trend.

Таким образом, всего в Лачин переселены 363 семьи (1389 человек), информирует АПА.

Напомним, в августе 2022 года азербайджанские военные взяли под контроль Лачин (армянское название – Бердзор) и села Забух (армянское название – Ахавно) и Сус, из которых по настоянию карабахских властей выехали местные жители. 27 мая первые 20 семей (97 человек) получили жилье и разместились в Лачине, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

18 июня азербайджанские переселенцы поделились впечатлениями от возвращения в Лачин. Новые дома в Лачине подключены к газовым сетям, водопроводу и канализации, но массовое заселение города возможно только после строительства всей необходимой инфраструктуры, рассказали они.

Опрошенные "Кавказским узлом" азербайджанские аналитики ранее обратили внимание на возможные проблемы при переселении жителей. Людям недостаточно просто дать жилье, необходимо еще обеспечить функционирование инфраструктуры и создать рабочие места, отметил, в частности, Натиг Джафарли.

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