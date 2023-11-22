21 семья переселенцев вернулась в Лачин

22 ноября 2023, 08:16

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Еще 21 семья вынужденных переселенцев вернулась из Баку в Лачин. Общее число вернувшихся в город жителей достигло 1326.

Как писал "Кавказский узел", 16 октября 25 семей вынужденных переселенцев выехали в Лачин из жилого комплекса "Гобу парк 3" в Баку.

Городская инфраструктура в Лачине построена на 80 процентов, открыто пять фабрик, трудоустроено 430 человек, сообщил 12 ноября сотрудник "Бакинской ландшафтной службы" Агиль Сафаралиев. "В городе полностью построены все коммуникации", - отметил он.

Сегодня еще 21 семья переселенцев (81 человек) выехала в Лачин из жилого комплекса "Гобу Парк 3" в Гарадагском районе Баку, сообщает АПА.

Переселенные семьи поселятся в домах, в которых они когда-то жили, дома были восстановлены или перестроены, информирует агентство.

Таким образом, в Лачин переселены 346 семей или 1326 человек, пишет Trend.

Напомним, в августе 2022 года азербайджанские военные взяли под контроль Лачин (армянское название – Бердзор) и села Забух (армянское название – Ахавно) и Сус, из которых по настоянию карабахских властей выехали местные жители. 27 мая первые 20 семей (97 человек) получили жилье и разместились в Лачине, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

18 июня азербайджанские переселенцы поделились впечатлениями от возвращения в Лачин. Новые дома в Лачине подключены к газовым сетям, водопроводу и канализации, но массовое заселение города возможно только после строительства всей необходимой инфраструктуры, рассказали они.

Опрошенные "Кавказским узлом" азербайджанские аналитики ранее обратили внимание на возможные проблемы при переселении жителей. Людям недостаточно просто дать жилье, необходимо еще обеспечить функционирование инфраструктуры и создать рабочие места, отметил, в частности, Натиг Джафарли.

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