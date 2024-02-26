Минобороны отказалось снять запрет на использование агродронов на юге России

26 февраля 2024, 08:58

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Министерство обороны сохранило в Краснодарском и Ставропольском краях, а также в Астраханской и Волгоградской областях запрет на дроны, используемые для обработки полей.

Как информировал "Кавказский узел", после начала специальной военной операции (СВО) на Украине Росавиация ввела запрет на полеты в центральной и южной части страны. Работа аэропортов приостановлена, в том числе в Анапе, Геленджике, Краснодаре, Ростове-на-Дону и Элисте. 24 декабря 2023 года Минобороны отказалось снять ограничения на полеты в аэропорт Краснодара.

После начала СВО ряд республик Северного Кавказа и регионов юга страны ввели запреты на полеты беспилотников. В частности, такой запрет был введен 28 сентября 2023 года властями Дагестана.

В Минсельхозе прошло совещание, на котором рассматривался вопрос об отмене запрета на использование сельскохозяйственных дронов (используются для обработки полей, – прим. "Кавказского узла"). В совещании приняли участие сотрудники Минобороны, Росавиации, руководители управлений агропромышленного комплекса (АПК) регионов, а также эксплуатанты авиатехники. По итогам обсуждений Минобороны отказалось снять запрет на использование агродронов, передал сегодня "Коммерсант".

Среди регионов, где введен запрет на их применение, Краснодарский край, Ставропольский край, Астраханская область и Волгоградская область. Кроме этого эти же регионы, кроме Кубани, являются участниками экспериментально-правового режима, созданного для тестирования агродронов на полях. После начала спецоперации на Украине Генштаб ограничил количество судов, которые могут производить химическую обработку полей. Изначально до полетов допустили некоторые самолеты Ан-2 и вертолеты Ми-2, позже Минобороны потребовало устанавливать на самолеты авиационный трекер, совместимый с ЭРА-ГЛОНАСС, отметило РБК.

На совещании, которое прошло в Минсельхозе, сотрудники Минобороны и Росавиации озвучили текущие правила выдачи разрешений на авиационно-химические работы. Руководители управлений АПК регионов и и эксплуатанты авиатехники подтвердили готовность в полном объеме провести работы в текущем году. Обработка сельхозугодий и сбор урожая пройдет в запланированные сроки, заявили в Минсельхозе.

Напомним, 21 января стало известно, что предприятия по производству овощей в Астраханской и Волгоградской областях столкнулись с нехваткой семян картофеля, лука, моркови и томатов для проведения посевной после запрета на их ввоз из Германии и Нидерландов. Ситуация может привести к сокращению посевных площадей и снижению объема урожая, рассказали сельхозпроизводители.

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