Производители овощей на юге России столкнулись с нехваткой семян

21 января 2024, 09:16

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Предприятия по производству овощей в Астраханской и Волгоградской областях столкнулись с нехваткой семян картофеля, лука, моркови и томатов для проведения посевной после запрета на их ввоз из Германии и Нидерландов. Ситуация может привести к сокращению посевных площадей и снижению объема урожая, рассказали сельхозпроизводители.

По данным Национального союза производителей плодов и овощей, 17 января в Минсельхозе у директора департамента растениеводства Романа Некрасова прошло совещание с представителями региональных органов сельского хозяйства.

По словам одного из участников совещания, в ходе встречи обсуждалась проблема нехватки импортных семян томатов, моркови и лука, с которой столкнулись производители овощей Астраханской области и Волгоградской области перед весенней посевной, передало 20 января РИАМО.

Производители овощей из Астраханской области на встрече заявили, что обеспечены семенами примерно на 77%, при этом беспокойство вызывает ситуация с семенами томата, обеспеченность которыми составляет около 70%. Тяжелая ситуация сложилась у предприятия АПК "Астраханский", которое является крупнейшим производителем томатов в Астраханской области. На встрече производители овощей из Волгоградской области заявили, что обеспечены семенами моркови и лука только на 20%. Они ранее направили заявки во Францию и Венгрию, но ответа на них не последовало, а логистические цепочки поставок нарушены.

Сведения о нехватке семян подтвердил гендиректор АПК "Астраханский" Михаил Зайцев, сообщило 20 января РБК.

Агрокомплекс "Астраханский" является крупнейшим производителем в России томатной пасты, а также томатов. По словам Зайцева, проблема с нехваткой семян возникла из-за запрета на ввоз в Россию голландского посадочного материала, который в конце ноября 2023 года ввел Россельхознадзор после систематического выявления карантинных объектов в семенах, поступающих в Россию из Нидерландов. Зайцев уточнил, что предприятию не хватает примерно 35% семян, так как именно это количество АПК "Астраханский" поставлялось из Нидерландов.

Количества семян, произведенных в России, в промышленных масштабах не имеется, посадочный материал завозится из-за рубежа. У других поставщиков закупить недостающий объем оказалось проблематично, добавил он.

"Семена не выращиваются за один день, чтобы получить их ранней весной 2024 года, мы их заказывали весной прошлого года. Попросить поставщиков продать нам больше нельзя – у них их просто нет. Поэтому для нас это серьезная проблема, которая пока никак не решена", – отметил Зайцев.

Проблема с нехваткой семян приведет к сокращению посевных площадей и к уменьшению урожая томатов, пояснил гендиректор АПХ "Астраханский".

У производителей овощей открытого грунта также проблема с нехваткой импортных семян, рассказала руководитель аппарата Картофельного союза Татьяна Губина. Она пояснила, что основными поставщиками были Германия и Нидерланды. Производители в текущем году успели завезти основные семена, но в 2025 году у них могут возникнуть проблемы, добавила она.

По данным Минсельхоза, на середину января готовность семенного материала по овощам открытого грунта составляет 60%. Это соответствует уровню прошлого года. В текущем году посевная кампания пройдет штатно. Минсельхоз оказал помощь производителям овощей с получением семян, также в Астраханской области ожидают поставку от фирмы BASF. Если этого объема будет недостаточно, то семена поставят другие компании, сообщили сегодня "Ведомости" со ссылкой на члена правления Национального союза производителей плодов и овощей Ирину Мурашову.

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