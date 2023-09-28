Дагестан пополнил список регионов с запретом на беспилотники

28 сентября 2023, 10:36

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Власти Дагестана ввели запрет на использование беспилотников. Ограничение не распространяется на органы власти и предприятия гособоронзаказа.

Как сообщал "Кавказский узел", ранее ряд республик Северного Кавказа и регионов юга страны ввели запреты на полеты беспилотников. В частности, такой запрет был введен 22 мая властями Кабардино-Балкарии.

Глава Дагестана Сергей Меликов подписал указ о запрете в республике использовать беспилотники. Ограничение направлено на усиление охраны общественного порядка и обеспечение общественной безопасности, сообщила пресс-служба главы республики.

Запрет не распространяется на федеральные и республиканские госорганы, органы местного самоуправления и подведомственные им организации. Также пользоваться беспилотниками могут организации, выполняющие государственный оборонный заказ, привел 27 сентября ТАСС сообщение пресс-службы.

Напомним, в Северной Осетии запрет на полеты беспилотников введен с 11 января, на Ставрополье – с 28 марта. Власти Адыгеи ввели запрет на полеты дронов 10 марта, в Ростовской области аналогичный запрет введен с 22 декабря 2022 года, а в Волгоградской области – с 31 декабря 2022 года.

"Кавказский узел" также писал, что ранее запрет на полеты дронов обеспокоил аграриев и экологов Краснодарского края. Они отметили, что беспилотники активно используются для обработки полей, мониторинга свалок и лесных пожаров.

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