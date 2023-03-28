На Ставрополье запрещено применение беспилотников

28 марта 2023, 21:32

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В Ставропольском крае запрещается использование беспилотников до особого распоряжения. Исключение сделано для летательных аппаратов, применяемых органами власти, следует из постановления губернатора.

Как писал "Кавказский узел", при взрыве неизвестного летательного аппарата, который упал близ села Кендже-Кулак в Туркменском округе на Ставрополье 14 сентября 2022 года, пострадали пожарный и несколько местных жителей, сообщил глава региона.

Глава Ставропольского края Владимир Владимиров запретил полет беспилотных летательных аппаратов над территорией края, сообщило сегодня издание "Блокнот Ставрополь".

Как следует из текста постановления от 27 марта, размещенного на краевом портале правовой информации, использование бесплотных гражданских судо запрещено "до особого распоряжения". Исключение составляют летательные аппараты, применяемые региональными чиновниками, федеральными органами, другими ведомствами, и местными властями.

В постановлении также указано, что владельцам согласованных беспилотных гражданских воздушных судов необходимо обеспечить соблюдение Правил государственного учета беспилотных гражданских воздушных судов с максимальной взлетной массой от 150 граммов до 30 килограммов. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, говорится в документе.

Ранее "Кавказский узел" писал, что с 12 декабря 2022 года запрет на полеты беспилотников был введен в Краснодарском крае. Этот запрет, анонсированный в ноябре, обеспокоил кубанских аграриев и экологов, поскольку дроны активно используются для обработки полей, мониторинга свалок и лесных пожаров. В Ростовской области использование беспилотников запрещено с 22 декабря, исключение сделано лишь для государственных ведомств, а в Волгоградской области - с 31 декабря, в Северной Осетии - с 11 января. Власти Адыгеи ввели запрет на полет БПЛА 10 марта.