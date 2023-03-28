Беспилотник. Фото: https://function.mil.ru

28 марта 2023, 21:32

На Ставрополье запрещено применение беспилотников

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

В Ставропольском крае запрещается использование беспилотников до особого распоряжения. Исключение сделано для летательных аппаратов, применяемых органами власти, следует из постановления губернатора. 

Как писал "Кавказский узел", при взрыве неизвестного летательного аппарата, который упал близ села Кендже-Кулак в Туркменском округе на Ставрополье 14 сентября 2022 года, пострадали пожарный и несколько местных жителей, сообщил глава региона. 

Глава Ставропольского края Владимир Владимиров запретил полет беспилотных летательных аппаратов над территорией края, сообщило сегодня издание "Блокнот Ставрополь".

Как следует из текста постановления от 27 марта, размещенного на краевом портале правовой информации, использование бесплотных гражданских судо запрещено "до особого распоряжения". Исключение составляют летательные аппараты, применяемые региональными чиновниками, федеральными органами, другими ведомствами, и местными властями.

В постановлении также указано, что владельцам согласованных беспилотных гражданских воздушных судов необходимо обеспечить соблюдение Правил государственного учета беспилотных гражданских воздушных судов с максимальной взлетной массой от 150 граммов до 30 килограммов. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, говорится в документе.

Ранее "Кавказский узел" писал, что с 12 декабря 2022 года запрет на полеты беспилотников был введен в Краснодарском крае. Этот запрет, анонсированный в ноябре, обеспокоил кубанских аграриев и экологов, поскольку дроны активно используются для обработки полей, мониторинга свалок и лесных пожаров. В Ростовской области использование беспилотников запрещено с 22 декабря, исключение сделано лишь для государственных ведомств, а в Волгоградской области - с 31 декабря, в Северной Осетии - с 11 января. Власти Адыгеи ввели запрет на полет БПЛА 10 марта.

Примечание:

"Запрет на использование беспилотников введен в Адыгее", "Пожар на нефтебазе в Туапсе возник после атаки беспилотника", "Telegram-каналы сообщили о падении беспилотника в Калмыкии".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

28 марта 2023, 22:28

  • Вдова Джабиева связала прогресс в расследовании со сменой власти в Южной Осетии

    Дело о смерти жителя Южной Осетии Инала Джабиева после допроса силовиками несомненно замяли бы, если бы в республике не сменилась власть, уверена его вдова Оксана Сотиева. Объективное расследование дела и привлечение к ответственности высокопоставленных силовиков в период президентства Анатолия Бибилова было невозможно, считает представитель "Гражданской платформы" Зарина Цховребова.

28 марта 2023, 20:38

  • Силовик из Дагестана объявлен в розыск

    Бывший начальник отдела полиции по Рутульскому району Артем Магомедов скрылся после замены условного срока на реальный, он объявлен в розыск, сообщило ФСБ. Силовик осужден за пытки задержанного, который не проявил должного уважения к отцу Магомедова, указано в решении суда.

28 марта 2023, 19:46

  • Жильцы аварийных общежитий Каспийска поверили обещаниям Меликова

    Глава Дагестана пообещал не расселять жителей аварийных общежитий в Каспийске на окраины, рассказали жильцы, отметив, что удовлетворены итогами встречи. При переселении жильцы аварийных домов должны получить квартиры, которые будут не хуже прошлых, при этом также учитывается фактор расположения жилья, указала адвокат Альбина Абдулкеримова.

28 марта 2023, 18:55

28 марта 2023, 18:04

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи