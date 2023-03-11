Запрет на использование беспилотников введен в Адыгее

11 марта 2023, 04:11

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Власти Адыгеи ввели запрет на использование беспилотных летательных аппаратов, за исключением беспилотников госорганов и подведомственных организаций.

Как писал "Кавказский узел", 28 февраля глава Айрюмовского сельского поселения Олег Коваленко сообщил в экстренные службы, что ночью произошел взрыв около поселка Новый. По данным главы Адыгеи Мурата Кумпилова, упал неустановленный летательный аппарат.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов подписал указ о запрете использования беспилотников на территории республики, сообщает 10 марта "Коммерсант".

В указе, опубликованном на сайте республики, что запрещено использование беспилотных гражданских воздушных судов, "за исключением <...> используемых органами государственной власти республики Адыгея и подведомственными им организациями, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами местного самоуправления, а также иными организациями и физическими лицами по договору с указанными органами и подведомственными организациями".

Также местные власти призвали ставить на учет беспилотники с максимальной взлетной массой от 0,15 килограмма до 30 килограммов.

Ранее "Кавказский узел" писал, что с 12 декабря 2022 года запрет на полеты беспилотников был введен в Краснодарском крае. Этот запрет, анонсированный в ноябре, обеспокоил кубанских аграриев и экологов, поскольку дроны активно используются для обработки полей, мониторинга свалок и лесных пожаров. В Ростовской области использование беспилотников запрещено с 22 декабря, исключение сделано лишь для государственных ведомств, а в Волгоградской области - с 31 декабря, а в Северной Осетии - с 11 января.

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