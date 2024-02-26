Военный из Ингушетии погиб на Украине

26 февраля 2024, 04:34

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В селе Сагопши в Малгобекском районе состоялись похороны военнослужащего Багаудина Гандалоева, погибшего в ходе спецоперации на Украине, на похоронах присутствовали представители правительства и народного собрания Ингушетии. С начала военной операции официально подтверждена гибель в ней не менее 50 ингушских бойцов.

Как писал "Кавказский узел", 18 февраля стало известно о гибели на Украине ефрейтора Бембулата Дзаурова из Ингушетии. С начала военной операции официально подтверждена гибель в ней не менее 49 ингушских бойцов.

В сельском поселении Сагопши Малгобекского 25 февраля похоронили военнослужащего Багаудина Гандалоева, погибшего в зоне проведения специальной военной операции, пишет "Сердало" со ссылкой на представителя правительства Ингушетии.

По словам представителя республиканского правительства, разведчику 503-го мотострелкового полка Гандалоеву было 28 лет. Он подорвался на мине в лесу в Херсонской области. У погибшего осталась супруга и малолетняя дочь.

На похороны Гандалоева приехали представители правительства и народного собрания Ингушетии, по поручению главы республики Махмуда-Али Калиматова семье оказала материальная помощь.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 50 бойцов из Ингушетии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям погибших поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории погибших бойцов из других регионов.

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