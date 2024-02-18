18 февраля 2024, 18:47

Подтверждена гибель на Украине военного из Ингушетии

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Ефрейтор Бембулат Дзауров погиб в военной операции на Украине, сообщил парламент Ингушетии. С начала военной операции официально подтверждена гибель в ней не менее 49 ингушских бойцов.

Как писал "Кавказский узел", к 13 февраля была официально подтверждена гибель в военной операции не менее 48 бойцов из Ингушетии.

Депутаты Народного собрания 15 февраля посетили семьи земляков, погибших в военной операции на Украине, сообщил парламент республики.

В числе погибших назван Бембулат Дзауров. "Ефрейтор Бембулат Дзауров в свои 25 лет имел медаль «За отвагу», Орден Суворова, Орден Мужества. В бою военнослужащий получил серьезное ранение, в результате чего потерял ногу. Не оправившись от полученной травмы, военнослужащий ушел из жизни", - говорится в публикации на сайте парламента.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 49 бойцов из Ингушетии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям погибших поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории погибших бойцов из других регионов.

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Примечание:

"Двое мобилизованных из Ростовской области погибли в военной операции", "Ефрейтор из Ростовской области погиб на Украине", "Подтверждена гибель на Украине двух военных из Ростовской области".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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