13 февраля 2024, 06:04

Подтверждена гибель на Украине жителя Ингушетии

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Магомед Дарсигов из Малгобекского района погиб в зоне военной операции. С начала спецоперации на Украине подтверждена гибель не менее 48 жителей Ингушетии.

Как информировал "Кавказский узел", на 2 февраля представители властей и силовики подтвердили гибель на Украине не менее 47 жителей Ингушетии.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

Во время проведения спецоперации на Украине погиб житель села Новый Редант Малгобекского района Магомед Дарсигов. Его похороны прошли 26 января, их посетил первый вице-премьер Ингушетии Магомед Евлоев, передала 28 января в своем телеграм-канале "Фортанга".

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 48 жителей Ингушетии.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов из других регионов, убитых в военной операции на Украине.

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Примечание:

"Военный из Кабардино-Балкарии погиб на Украине", "Мобилизованный из Дагестана убит на Украине", "Прапорщик из Дагестана погиб на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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