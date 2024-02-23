Нальчане добились ремонта сети уличного освещения

23 февраля 2024, 11:05

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Рабочие отремонтировали линии электропередачи и заменили светильники на одной из улиц Нальчика после жалоб местных жителей на проблему с уличным освещением.

Как писал "Кавказский узел", Центр управления регионом (ЦУР) Кабардино-Балкарии обрабатывает обращения местных жителей, поступающие из соцсетей, через специализированную систему "Инцидент менеджмент". В 2023 году более 30 тысяч обращений поступило от жителей республики, в основном они жаловались на работу структур ЖКХ, соцзащиты и состояние дорог, а больше всего жалоб поступило из Нальчика и Прохладного, отчиталось 3 января ведомство.

Жители Нальчика пожаловались в соцсетях на проблему с уличным освещением на улице Калининградской, сообщает в своем телеграм-канале ЦУР Кабардино-Балкарии. "Что-то произошло с освещением. Во дворе и на проезжей части стало темно. Примите меры", - приводится в сообщении жалоба одной из местных жительниц. Когда и в каких соцсетях были размещены жалобы, ведомство не указало.

Сотрудники ЦУР направили обращения в администрацию города. "Специалистами с привлечением спецтехники проведены работы по устранению повреждений на линии электропередач, заменены светильники. Уличное освещение восстановлено и приведено в нормативное состояние", - отмечается в публикации.

Напомним, жители Нальчика и ранее жаловались на проблемы с уличным освещением. Так, 11 февраля после жалоб горожан были отремонтированы линии электропередачи на улице Чкалова. Ранее, 30 января, ЦУР сообщил, что после жалоб горожан восстановлено освещение на улице Лермонтова.

20 января стало известно, что светильники отремонтированы на улице Байсултанова после того, как местные жители пожаловались на неудобства от неосвещенной дороги. В декабре 2023 года после жалоб жителей были установлены фонари на улице Братьев Озовых.

В октябре 2022 года жители Нальчика заявили, что ученики одной из школ вынуждены добираться до нее по грязной и неосвещенной дороге на улице Тарчокова. Родители школьников тогда призвали сделать дорогу удобной и безопасной для детей.

Ранее, в 2019 году, нальчане пожаловались, что улицы в микрорайонах "Вольный аул" и "Александровка" плохо освещаются. Подрядчик мэрии объяснил проблемы с освещением в пригородных районах недостатком средств в городском бюджете. До половины ДТП в ночное время происходит из-за плохого освещения улиц, отметил глава "Федерации автовладельцев России" Сергей Канаев.

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