03 января 2024, 23:48

Тысячи жителей Кабардино-Балкарии пожаловались на работу коммунальщиков

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Более 30 тысяч обращений поступило за год от жителей Кабардино-Балкарии, в основном они жаловались на работу структур ЖХХ, соцзащиты и состояние дорог, а больше всего жалоб поступило из Нальчика и Прохладного, сообщил сегодня республиканский Центр управления регионом.

Как писал "Кавказский узел", 9 декабря Центр управления регионом (ЦУР) Кабардино-Балкарии сообщил, что после жалоб жителей Прохладного ликвидирована стихийная свалка мусора на пересечении переулка Школьный и улицы Терской. 29 декабря власти сообщили о ликвидации еще одной свалки в Новом переулке. Также жители республики не раз жаловались на проблемы с отоплением, подачей воды, состоянием дорог.

Центр управления регионом обрабатывает обращения жителей Кабардино-Балкарии, поступающие из соцсетей, через специализированную систему "Инцидент менеджмент", сообщило ведомство 24 мая 2023 года.

За год жители Кабардино-балкарии направили 31 850 жалоб в связи с различными проблемами. Чаще всего жаловались на работу ЖКХ - всего поступило 7322 таких обращения, 5521 обращение поступило по вопросам социальной защиты, 3322 - по состоянию дорог, 2837 жалоб было направлено по поводу благоустройства и 1560 - по вопросам здравоохранения.

Чаще всего жалобы поступали от жителей городов Нальчик и Прохладный и Эльбрусского района, говорится в видеоролике, опубликованном сегодня на странице Центра управления регионом Кабардино-Балкарии в Telegram.

Среднее время ответа на обращение составило 41 минуту, указано в видео. При этом ЦУР проводил для сотрудников органов власти обучающие программы по работе в соцсетях. По итогам года наиболее активно в соцсетях работали Минздрав, Минтруда и Минпросвещения среди республиканских органов власти. Среди муниципальных органов власти наиболее активно в соцсетях работали администрации Баксана и Баксанского района, последнее, 13-е место занял Лескенский район.

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Примечание:

"Водоснабжение домов в Баксане восстановлено после жалоб горожан", "Подача воды жителям Чегема восстановлена после жалоб горожан", "Водоснабжение села в Кабардино-Балкарии восстановлено после жалоб жителей".

Автор: "Кавказский узел"

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