Нальчане добились ремонта уличных фонарей

20 января 2024, 17:36

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Светильники отремонтированы на одной из улиц Нальчика после того, как местные жители пожаловались на неудобства от неосвещенной дороги.

Как писал "Кавказский узел", в начале декабря 2023 года уличные светильники были установлены на улице Братьев Озовых после того, как жители Нальчика пожаловались на неудобства от неосвещенной дороги.

Центр управления регионом (ЦУР) Кабардино-Балкарии обрабатывает обращения местных жителей, поступающие из соцсетей, через специализированную систему "Инцидент менеджмент". В 2023 году более 30 тысяч обращений поступило от жителей республики, в основном они жаловались на работу структур ЖКХ, соцзащиты и состояние дорог, а больше всего жалоб поступило из Нальчика и Прохладного, отчиталось 3 января ведомство.

В Нальчике восстановлено освещение улицы Байсултанова после того, как местные жители пожаловались в соцсетях на отсутствие уличного освещения, сообщил сегодня в своем телеграм-канале ЦУР Кабардино-Балкарии.

"Каждый вечер с детьми идем по Байсултанова домой в темноте. В последнее время совсем не горит ни один фонарь. Примите, пожалуйста, меры", - приводится в публикации жалоба местной жительницы. Когда и в каких соцсетях были размещены жалобы, ведомство не указало.

Сотрудники ЦУР направили обращения в администрацию города. "Специалистами с привлечением спецтехники проведены электромонтажные работы. Устранено короткое замыкание на линии уличного освещения. Наружное освещение приведено в нормативное состояние", - отчиталось ведомство.

Напомним, в октябре 2022 года жители Нальчика заявили, что ученики одной из школ вынуждены добираться до нее по грязной и неосвещенной дороге на улице Тарчокова. Родители школьников призвали сделать дорогу удобной и безопасной для детей.

Центр управления регионом неоднократно отчитывался о реакции на обращения жителей и других населенных пунктов Кабардино-Балкарии. Так, 23 декабря 2023 года ЦУР сообщил, что в Прохладном заменен участок канализационной сети после жалоб горожан на неполадки с канализацией.

16 января ЦУР сообщил, что в селе Белая Речка восстановлено уличное освещение после того, как жители пожаловались на отсутствие освещения улицы Жабоева и переулка Бештау.

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