Жители Прохладного добились ремонта канализации

23 декабря 2023, 13:58

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Участок канализационной сети в Прохладном заменен после жалоб горожан, сообщили власти Кабардино-Балкарии.

Как писал "Кавказский узел", 29 ноября Центр управления регионом (ЦУР) Кабардино-Балкарии сообщил, что после жалоб жителей Прохладного ликвидирована стихийная свалка мусора на улице Боронтова.

Центр управления регионом обрабатывает обращения жителей Кабардино-Балкарии, поступающие из соцсетей, через специализированную систему "Инцидент менеджмент", сообщило ведомство 24 мая 2023 года.

Жители Прохладного пожаловались в соцсетях на проблемы в работе канализационных сетей по улице Строительной, сообщает сегодня в своем телеграм-канале ЦУР Кабардино-Балкарии.

"По улице Строительной неполадки с канализацией. Необходима помощь специалистов", - приводятся в публикации слова одного из местных жителей. Когда и в каких соцсетях были размещены обращения, ведомство не указало.

Сотрудники ЦУР направили обращения в администрацию города. "Специалистами городского "Водоканала" проведены работы по полной замене 30 метров канализационных труб. Проблема в работе инженерных коммуникаций устранена. Система канализации на данном участке работает в штатном режиме", - говорится в публикации.

Напомним, Центр управления регионом неоднократно отчитывался о реакции на обращения жителей и других населенных пунктов Кабардино-Балкарии.

Так, 1 декабря ведомство сообщило, что в селе Шалушка после жалоб жителей на перебои водоснабжения рабочие устранили прорыв водопровода и заменили поврежденные трубы. Ранее после жалоб жителей на отсутствие воды был заменен участок водопровода в селе Кременчуг-Константиновское Баксанского района, сообщил 26 ноября ЦУР.

В начале декабря уличные светильники были установлены на одной из улиц Нальчика после того, как местные жители пожаловались на неудобства от неосвещенной дороги.

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