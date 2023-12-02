02 декабря 2023, 15:23

Водоснабжение жителей села в Кабардино-Балкарии восстановлено после жалоб

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После жалоб жителей села Шалушка на перебои водоснабжения рабочие устранили прорыв водопровода и заменили поврежденные трубы, сообщили власти Кабардино-Балкарии.

Как писал "Кавказский узел", рабочие заменили участок водопровода в селе Кременчуг-Константиновское Баксанского района после жалоб сельчан на отсутствие водоснабжения, сообщил 26 ноября Центр управления регионом (ЦУР) Кабардино-Балкарии.

Центр управления регионом обрабатывает обращения жителей Кабардино-Балкарии, поступающие из соцсетей, через специализированную систему "Инцидент менеджмент", сообщило ведомство 24 мая 2023 года.

Жители села Шалушка пожаловались в соцсетях на перебои с водоснабжением, сообщил 1 декабря в своем телеграм-канале ЦУР Кабардино-Балкарии. "В Шалушке на Юанова совершенно плохо идет вода. Примите меры", - приводятся в публикации слова местной жительницы. Когда и в каких соцсетях были размещены обращения, ведомство не указало.

Сотрудники ЦУР направили обращения в администрацию Чегемского района. "Специалистами МУП «Чегемский районный водоканал» оперативно проведены работы по ликвидации прорыва по улице Юанова, заменен поврежденный участок водопровода. Водоснабжение восстановлено и подается в штатном режиме", - говорится в публикации.

Напомним, на проблемы с водоснабжением неоднократно жаловались жители и других населенных пунктов Кабардино-Балкарии. Так, 16 апреля пользователи соцсети, комментируя отчет властей о ремонте водозабора и дренажа в селе Лечинкай, отметили, что во многих населенных пунктах вода поступает с перебоями или низкого качества.

В феврале жители села Жемтала пожаловались на отсутствие воды, срывы графика ее подвоза и нехватку бутилированной воды в магазинах. Проблема с подачей воды в селе Жемтала существует давно, рассказали сельчане "Кавказскому узлу". По данным местных властей, проблема усугубляется из-за ветхих труб.

В январе 2022 года правительство Кабардино-Балкарии заявило, что в республике за три года в рамках федеральной программы "Чистая вода" построено и реконструировано более 50 объектов водоснабжения. В частности, в 2021 году такие объекты были построены в Урване. Во многих населенных пунктах проблемы с водоснабжением не решены, заявили тогда пользователи соцсети.

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Примечание:

"Жители села в Кабардино-Балкарии добились ремонта водопровода", "Подача воды в Баксане восстановлена после жалоб горожан", "Прокуратура потребовала обеспечить водой жителей села в Кабардино-Балкарии".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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