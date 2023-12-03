Жители Нальчика добились благоустройства улицы

03 декабря 2023, 14:49

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Уличные светильники установлены на одной из улиц Нальчика после того, как местные жители пожаловались на неудобства от неосвещенной дороги.

Как писал "Кавказский узел", в октябре 2022 года жители Нальчика заявили, что ученики одной из школ вынуждены добираться до нее по грязной и неосвещенной дороге на улице Тарчокова. Родители школьников призвали сделать дорогу удобной и безопасной для детей.

Жители Нальчика пожаловались в соцсетях на отсутствие уличного освещения по улице Братьев Озовых, сообщает в своем телеграм-канале Центр управления регионом (ЦУР) Кабардино-Балкарии.

"На протяжении всей улицы Братьев Озовых темно. Детям страшно возвращаться со школы пешком, а пожилые просто сидят дома после 16 часов", - приводятся в публикации слова одной из местных жительниц. Когда и в каких соцсетях были размещены обращения, ЦУР не указал.

Центр управления регионом обрабатывает обращения жителей Кабардино-Балкарии, поступающие из соцсетей, через специализированную систему "Инцидент менеджмент", сообщило ведомство 24 мая 2023 года.

После этого сотрудники ЦУР направили обращения в администрацию Нальчика. "Специалисты протянули новую линию освещения – более 300 метров. Установлены светодиодные светильники нового образца. Уличное освещение приведено в нормативное состояние", - отчиталось ведомство.

Напомним, Центр управления регионом неоднократно отчитывался о реакции на обращения жителей и других населенных пунктов Кабардино-Балкарии.

Так, 1 декабря ведомство сообщило, что в селе Шалушка после жалоб жителей на перебои водоснабжения рабочие устранили прорыв водопровода и заменили поврежденные трубы. Ранее после жалоб жителей на отсутствие воды был заменен участок водопровода в селе Кременчуг-Константиновское Баксанского района, сообщил 26 ноября ЦУР.

В ноябре жители Прохладного пожаловались в соцсетях на стихийную свалку мусора по улице Боронтова. Жалобы были переадресованы в администрацию города, после чего специалисты ликвидировали свалку.

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